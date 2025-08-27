Οκτώ διακεκριμένα μέλη της κυπριακής διασποράς τίμησε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, εκφράζοντας τη βαθιά συγκίνησή του και διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τον αγώνα για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας.

«Απονέμουμε απόψε την ύψιστη τιμή σε οκτώ εκλεκτούς συμπατριώτες μας, που ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, για το ενάρετο ήθος, την αφοσίωση και τη διαχρονική συμβολή τους στην πρόοδο και το κοινό καλό», είπε ο Πρόεδρος.

Απευθυνόμενος στους απόδημους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή «σημάδεψαν τις ζωές όλων μας», ενώ πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα. «Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως η θέα της για 51 χρόνια μοιρασμένης και υπό τουρκική κατοχή πατρίδας μας συνεχίζει να προκαλεί σε εσάς, όπως και σε όλους μας, βαθύ πόνο και θλίψη», είπε. Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση, με σύνεση και αποφασιστικότητα, με διεκδικητικό ρεαλισμό διανύει τον δύσκολο δρόμο για να πετύχει την πολυπόθητη απελευθέρωση, ανταποκρινόμενη στο χρέος της ιστορικής ευθύνης που την αναλογεί. «Για αυτό θέλω σήμερα, βλέποντάς σας στα μάτια, να σας διαβεβαιώσω πως θα πράξω ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο της απελευθέρωσης και της επανένωσης», είπε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι τα τελευταία δυόμιση χρόνια κατέστη εφικτή η ενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για μια νέα προσπάθεια, με την ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ. Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της ΕΕ και θα συνεχίσει να είναι και μετά από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού. Οι Κύπριοι πολίτες, τόνισε, είναι Ευρωπαίοι πολίτες και έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι «σε αυτό το άναρχο διεθνές σύστημα θα δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό».

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μόνο το κυπριακό πρόβλημα αλλά μέρος της λύσης για προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η περιοχή και η ΕΕ, σημειώνοντας ότι αυτό θα αποδειχθεί μέσα από πρωτοβουλίες κατά την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026.

Εξήγησε ότι παράλληλα ενισχύονται οι εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες ισχύος μέσω πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, όπως η ανάπτυξη της ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας «Αμάλθεια», η ενίσχυση σχέσεων με χώρες-κλειδιά όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ινδία, και μεταρρυθμίσεις εντός της χώρας για εκσυγχρονισμό θεσμών και ενίσχυση της οικονομίας.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η πολύτιμη προσφορά των αποδήμων στην πατρίδα μας, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στον Κυπριακό Ελληνισμό, θα χαίρει για πάντα της βαθιάς και ανυπόκριτης ευγνωμοσύνης της Πολιτείας, του συνόλου του κυπριακού λαού και του ιδίου προσωπικά.

Νωρίτερα την Τετάρτη, σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενημέρωσε τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Αποδήμων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Κατά την τελετή επίδοσης τιμητικών μεταλλίων, βραβεύτηκαν για την προσφορά και το έργο τους συνολικά οχτώ μέλη της κυπριακής παροικίας σε διάφορες χώρες όπου διαβιώνουν εδώ και δεκαετίες απόδημοι.

Βραβεύτηκαν οι Αντρέας Κυπριανίδης, Νίκος Τζιάζας, Γιώργος Γιακουμής, Κυριάκος Ακαθιώτης, Αθηνά Χαραλαμπίδη, Νέστορας Νέστορος, Ανδρέας Σάββα Δημητρίου και η μακαριστή Χριστίνα Χαραλάμπους.

Ο Ανδρέας Κυπριανίδης, επίτιμος πρόξενος στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, αποδεχόμενος το τιμητικό μετάλλιο από τον Πρόεδρο, ανέφερε ότι η μεγαλύτερη τιμή για τον απόδημο, είναι η τιμή από τη μητρόπολη. Ευχήθηκε στον Πρόεδρο επιτυχία στις προσπαθείς για επίτευξη ειρηνικής και βιώσιμης λύσης του κυπριακού, ενώ αφιέρωσε το μετάλλιο στους γονείς του από την Χούλου της Πάφου.

Ο Νίκος Τζιάζας, αναφέρθηκε στο έργο που γίνεται από τις αθλητικές ομάδες Ελευθέρια και Παγκύπριος στη νεολαία της παροικίας στις ΗΠΑ. Είπε ότι σήμερα συμμετέχουν 450 παιδιά έως 17 ετών, που λαμβάνουν μέρος και σε πρωταθλήματα εκτός της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Ο Γιώργος Γιακουμή, από την παροικία στο Μπέρμιγχαμ της κεντρικής Αγγλίας, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο για την τιμή, ενώ ακολούθως ο Κυριάκος Ακαθιώτης αναφέρθηκε με επαινετικά λόγια στην συνεισφορά του κ. Γιακουμή, ο οποίος συνέβαλε στην ίδρυση των ελληνικών σχολείων και δημιούργησε την Ελληνική Εστία στο Μπέρμιγχαμ, όπως είπε. Επεσήμανε ότι δε θα μπορούσαν να γίνουν όσα έγιναν, αν δεν υπήρχαν συνεργάτες σαν τον κ. Γιακουμή.

Η Αθηνά Χαραλαμπίδη από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καναδά ευχαρίστησε Πρόεδρο και έδωσε συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που γίνονται στο Κυπριακό, ενώ σημείωσε ότι έχει ακουστεί η Κύπρος στον Καναδά για τις ανθρωπιστικές προσπάθειες μέσω του «Αμάλθεια».

Ο Νέστορας Νέστορος από τη Ζιμπάμπουε στην Αφρική, αναφέρθηκε στη σημασία της επίγνωσης του χρέους και της ευθύνης που έχουν ως μέλη της κατοικίας, καθώς και για το έργο που επιτελείται και για τις αρχές και αξίες που υπηρετεί η διασπορά. Ανέδειξε ως κυριότερο στόχο την προώθηση του εθνικού προβλήματος και σημείωσε ότι η αναγνώριση του έργου των αποδήμων ενισχύει το φρόνημα και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν.

Ο Ανδρέας Σάββας Δημητρίου, από την παροικία της Νοτίου Αφρικής, επεσήμανε ότι η συλλογική συνεισφορά έχει θετικά αποτελέσματα και συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων των αποδήμων. Αφιέρωσε το μετάλλιο στους αγνοούμενους του 1974 και ιδιαίτερα της γενέτειρας του Άσσιας και ευχήθηκε να διακριβωθεί η τύχη όλων των αγνοουμένων σύντομα.Τέλος, τιμήθηκε η εκλιπούσα Χριστίνα Χαραλάμπους, από την προικιά της Αδελαΐδας και Νοτίου Αυστραλίας. Το μετάλλιο παρέλαβε εκ μέρους της οικογένειας ο Ανδρεας Ευδοκίου, Πρόεδρος της κυπριακής κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας, ο οποίος απηύθυνε ένα μήνυμα που το έδωσε η αδερφή της εκλιπούσας, Ελένη Χαραλάμπους. Όπως είπε, από πολύ μικρή ηλικία η Χριστίνα είχε εμπλακεί στα δρώμενα της παροικίας της Αδελαΐδας και υπηρέτησε την κοινότητα για πολλές δεκαετίες. Στη δική της παρουσία απέδωσε το γεγονός ότι η κυπριακή κοινότητα της Νοτίου Αυστραλίας παρέμεινε μια προοδευτική κοινότητα με σταθερότητα. Υπογράμμισε, δε, ότι η Χριστίνα Χαραλάμπους ήταν άνθρωπος της πράξης και όχι τον λόγων και ότι, «ενώ δούλευε αθόρυβα, έχτιζε βουνά».

ΚΥΠΕ