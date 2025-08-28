Σοβαρή καταγγελία για παράνομες και μεγάλης κλίμακας χωματουργικές εργασίες σε ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή στον Ακάμα φέρνει στο φως η περιβαλλοντική οργάνωση Terra Cypria, με επιστολή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι εργασίες εντοπίζονται στην περιοχή Ασπρόβικλα, σε τεμάχια που γειτνιάζουν με περιοχές του Δικτύου Natura 2000, καθώς και με αυστηρά προστατευόμενες ζώνες, όπως το Φυσικό Μίκρο-Απόθεμα Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας και η Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Πέγειας.

Η Terra Cypria σημειώνει πως πρόκειται για εκτεταμένες παρεμβάσεις, που περιλαμβάνουν εκσκαφές, επιχωματώσεις και ισοπεδώσεις σε περιοχή εκτός πολεοδομικής ζώνης ανάπτυξης και εντός ζώνης προστασίας της παραλίας. Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν ιδιοκτησία γνωστού επιχειρηματία της περιοχής.

Η περιβαλλοντική οργάνωση ζητά επισήμως να ενημερωθεί εάν υφίσταται πολεοδομική ή/και οικοδομική άδεια για τις εργασίες, αν πραγματοποιήθηκε η απαιτούμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση (Δέουσα Εκτίμηση ή Προέλεγχος) και αν ζητήθηκαν οι απόψεις αρμόδιων φορέων όπως η Περιβαλλοντική Αρχή, το Τμήμα Δασών, η Υπηρεσία Θήρας και το Τμήμα Αλιείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο Δήμος Ακάμα, όσο και το Τμήμα Περιβάλλοντος έχουν ήδη προχωρήσει σε καταγγελίες και διοικητικές ενέργειες κατά του φερόμενου ως παρανομούντα. Παράλληλα, ενημέρωσαν τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου, προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Η Terra Cypria καλεί την Πολιτεία να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία τόσο εθνική όσο και ευρωπαϊκή, για την προστασία των περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, προειδοποιώντας πως η αδράνεια συνιστά απειλή για τη φύση, το τοπίο και το κράτος δικαίου.

Σύμφωνα με την επιστολή, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφικό και δορυφορικό υλικό, στις 26 Αυγούστου λήφθηκε επώνυμη καταγγελία πολίτη που καταγράφει εκχέρσωση, ισοπέδωση και επιχωματώσεις μεγάλης κλίμακας στην περιοχή Ασπρόβικλα, εντός των τεμαχίων 411, 434 και 435 του Δήμου Ακάμα στην επαρχία Πάφου.

Η Terra Cypria τονίζει ότι οι εργασίες διενεργούνται εκτός των καθορισμένων ορίων ανάπτυξης, εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, όπως ορίζεται από τον σχετικό νόμο (ΚΕΦ. 59), πλησίον ή εφαπτόμενα σε δύο ζώνες Natura 2000: Ειδική Ζώνη Διατήρησης Χερσόνησος Ακάμα (CY4000010) Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα (CY4000023), καθώς και στα όρια δύο αυστηρά προστατευόμενων περιοχών: Το Φυσικό Μίκρο-Απόθεμα Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας (ΚΔΠ 211/2022) και τη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας (ΚΔΠ 98/2025).

Η Terra Cypria υπενθυμίζει πως οποιαδήποτε έργα εντός ή πλησίον προστατευόμενων περιοχών οφείλουν να υπόκεινται σε αυστηρές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και να τηρούν την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, ζητά την άμεση επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Η επιστολή απευθύνεται μεταξύ άλλων και στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, καθώς και σε στελέχη του Τμήματος Πολεοδομίας, του Κτηματολογίου, του Τμήματος Δασών, της Υπηρεσίας Θήρας, και της Αναπληρώτριας Έπαρχου Πάφου.

Η Terra Cypria ζητά γραπτές απαντήσεις εντός ενός μηνός, όπως προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία, προειδοποιώντας ότι τέτοιες δραστηριότητες απειλούν τη βιοποικιλότητα, το φυσικό τοπίο και το κράτος δικαίου, ιδίως όταν πραγματοποιούνται εν αγνοία ή χωρίς την έγκριση των αρμόδιων αρχών.