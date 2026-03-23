Το Διοικητικό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση των κρατικών υπηρεσιών, με την οποία χορηγήθηκε προς την εταιρεία Α&Α Σφαγεία Λτδ, η πολεοδομική άδεια για κατασκευή και λειτουργία τεσσάρων χωμάτινων ανοικτών δεξαμενών αποθήκευσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μενοίκου, της επαρχίας Λευκωσίας.

Σχετική προσφυγή είχε καταχωρήσει το Κοινοτικό Συμβούλιο Μενοίκου ζητώντας ακύρωση της απόφασης του ΥΠΕΣ, της Πολεοδομίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος, η οποία ήταν συνδεδεμένη με την ανέγερση άλλων τεσσάρων παρόμοιων δεξαμενών στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, απόφαση όμως που δεν έχει προσβληθεί, λόγω του βεβαρημένου με χοιροστάσια της περιοχής.

Η επίδικη πολεοδομική άδεια εκδόθηκε κατόπιν πολεοδομικής άίτησης που υποβλήθηκε από το την εταιρεία στις 16.12.2019. Η εν λόγω Αίτηση συνοδευόταν από Έκθεση Πληροφοριών σχετικά με την κατασκευή τεσσάρων δεξαμενών.

Στο πλαίσιο εξέτασης της πολεοδομικής αίτησης, ζητήθηκαν οι απόψεις του προέδρου της κοινότητας Μενοίκου, ήτοι των αιτητών. Όπως αναφέρεται σε επιστολή τους, ημερομηνίας 8.7.2020, οι αιτητές αποφάσισαν ομόφωνα να μην συστήσουν το έργο, λόγω κυρίως της ήδη βεβαρημένης από κτηνοτροφικές μονάδες και δεξαμενές περιοχής, της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της πιθανής πρόκλησης ατυχήματος. Επιπρόσθετα, λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, η οποία, με την επιστολή της ημερομηνίας 25.2.2020, διατύπωνε τη θέση ότι δεν έφερε ένσταση στο προτεινόμενο έργο και/ή ανάπτυξη, δεδομένου ότι θα εξασφαλιζόταν θετική περιβαλλοντική γνωμάτευση και θα λαμβάνονταν θετικές απόψεις από όλα τα αρμόδια Τμήματα και το Κοινοτικό Συμβούλιο Μενοίκου.

Στις 3.8.2020, η Περιβαλλοντική Αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος) εξέδωσε αιτιολογημένη διαπίστωση με όρους, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην επίδικη Πολεοδομική Άδεια, εφόσον η αξιολόγηση του έργου απέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά τη λειτουργία των δεξαμενών, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων, δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, οι όποιες δε επιπτώσεις ήσαν διαχειρίσιμες με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που περιέχονταν στην Αιτιολογημένη Διαπίστωση. Εξασφαλίστηκε επίσης η θετική περιβαλλοντική γνωμοδότηση της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων.

Η κοινότητα Μενοίκου υποστήριξε στην προσφυγή της ότι δεν διενεργήθηκε η δέουσα έρευνα ως προς την εξεύρεση εναλλακτικών τοποθεσιών χωροθέτησης εκ μέρους της Διοίκησης, η οποία, κατά τον σχετικό ισχυρισμό, εσφαλμένα δεν άλλαξε την προτεινόμενη στην αίτηση του της εταιρείας, χωροθέτηση. Το Δικαστήριο σε πρόσφατη απόφασή του, υπενθύμισε ότι το θέμα της μονάδας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων είναι επιπρόσθετο έργο σε ένα ήδη υφιστάμενο αδειοδοτημένο έργο (το σφαγείο), ενώ το περιθώριο εναλλακτικής ειδικής χωροθέτησης, εντός της εμβέλειας της ίδιας ανάπτυξης, έτυχε ήδη αξιολόγησης στην ΜΕΕΠ, κατά το στάδιο της εξέτασης της βασικής άδειας.

Το Δικαστήριο διαφώνησε επίσης με τη θέση της κοινότητας περί ανεπαρκών όρων στην επίδικη Πολεοδομική Άδεια. Πράγματι, όπως καταγράφεται και στην παράγραφο 9 του δικογράφου της ένστασης, για σκοπούς υποβοήθησης της διαδικασίας ορθολογικής επίβλεψης τυχόν αστοχιών που προκύπτουν από ακατάλληλη επεξεργασία λυμάτων, τέθηκε σχετική σημείωση στις χορηγηθείσες Πολεοδομικές Άδειες όπως: «οι Τοπικές Αρχές να προβαίνουν σε εξαμηνιαία ενημέρωση/καταγραφή για τυχόν προβλήματα (μόλυνση εδάφους, μόλυνση υδάτων, οσμές κλπ.) ώστε οι αρμόδιες Αρχές (Τμήμα Περιβάλλοντος και Έπαρχος Λευκωσίας) να δρουν έγκαιρα για διευθέτηση των προβλημάτων και / ή τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων.»

Με τον τρόπο αυτό, σημειώνει το δικαστήριο, οι ίδιες οι κοινότητες, εν προκειμένω οι αιτητές, δύνανται να έχουν εμπλοκή και/ή να ενεργοποιούνται, ώστε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει να αντιμετωπίζεται άμεσα από τις αρμόδιες αρχές. Τέλος στην απόφαση το Δικαστήριο αναφέρει πως «έχω καταλήξει ότι εν προκειμένω διενεργήθηκε η απαιτούμενη και/ή δέουσα μελέτη από τους καθ’ ων η αίτηση, των οποίων, γενικότερα, η διενεργηθείσα έρευνα υπήρξε επαρκής και/ή η δέουσα και, σε κάθε περίπτωση, εύλογα επιτρεπτή και δεν διαπιστώνεται οποιοδήποτε κενό έρευνας».