Σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2025, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ) ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σε συνεργασία με τις εταιρείες παροχής δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κράτους:

Για την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι 31η Αυγούστου 2027, το μηνιαίο μαθητικό κόμιστρο καθορίζεται στα €5, με κρατική επιχορήγηση ύψους €17. Το ετήσιο μαθητικό κόμιστρο καθορίζεται στα €30, με κρατική επιχορήγηση ύψους €190 για κάθε μαθητή.

Διευκρινίζεται ότι για την έκδοση του ετήσιου εισιτηρίου οι μαθητές θα πρέπει να εξασφαλίσουν προσωποποιημένη κάρτα «Motion». Νοείται ότι για την έκδοση της κάρτας «Motion» θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης ή/και μαθητική ταυτότητα για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Από 1η Σεπτεμβρίου 2025 και εφεξής όλα τα παιδιά πολύτεκνων και πενταμελών οικογενειών που φοιτούν στη Δημόσια Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση εξαιρούνται από την καταβολή κομίστρου. Νοείται ότι θα πρέπει να προσκομίζεται ταυτότητα πολυτέκνων ή βεβαίωση πενταμελούς οικογένειας.

Στους δικαιούχους της κατηγορίας του μαθητικού κομίστρου εντάσσονται επίσης ανήλικα παιδιά που τελούν υπό τη φροντίδα και κηδεμονία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) και δεν φοιτούν σε σχολείο. Το ποσό των €5 (μηνιαίο κόμιστρο) και των €30 (ετήσιο κόμιστρο) θα καταβάλλεται από τις ΥΚΕ, ενώ τα ποσά των €17 και €190, αντίστοιχα, θα επιδοτούνται από το ΥΜΕΕ. Νοείται ότι θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το ΥΚΕ.

Από την ίδια ημερομηνία, για άπορους μαθητές και παιδιά δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) θα εκδίδεται μηνιαίο ή ετήσιο εισιτήριο μηδενικής αξίας.

Τέλος, κατά την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, οι μαθητές θα μεταφέρονται δωρεάν, προκειμένου να δοθεί το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την έκδοση των προσωποποιημένων καρτών «Motion». Η διαδικασία έκδοσης θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2025 και το κοινό καλείται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη εξασφάλιση της κάρτας «Motion». Διευκρινίζεται ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025 και εφεξής δεν θα επιτρέπεται η μετακίνηση μαθητών χωρίς την κατοχή έγκυρου κομίστρου και δεν θα παραχωρηθεί οποιαδήποτε επιπρόσθετη παράταση.

Τα μέτρα αυτά αναμένεται να ωφελήσουν όλους τους μαθητές που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες να αναβαθμίσουν τη χρήση των δημόσιων επιβατικών μεταφορών και να προσελκύσουν περισσότερους μαθητές να αξιοποιήσουν αυτή την υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό καλείται όπως επικοινωνήσει με τις εταιρείες που εκτελούν δημόσιες επιβατικές μεταφορές.