«Mega» πυρκαγιά χαρακτηρίζει τη φωτιά στην Ορεινή Λεμεσό η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν και τονίζει ότι οι πυρκαγιές στη Σολιά και τον Αρακαπά το 2016 και 2023 ήταν πολύ μικρότερης έντασης.

Σύμφωνα με τον Αρχιπύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νίκο Λογγίνο, επικαλούμενος τους εμπειρογνώμονες, έχει δημιουργηθεί μια νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, γι’ αυτό και ζητεί αναδόμηση των σχεδιασμών, των μέσων και των πρωτοκόλλων στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα περιστατικά αυτά. «Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξουν οι σχεδιασμοί, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα τάξη πραγμάτων με ένα νέο ολιστικό σύστημα προσέγγισης σε αυτά τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ.»

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Μαλιά στις 23.07.25 ήταν μια ιδιαίτερη σε ένταση πυρκαγιά, μια mega πυρκαγιά, που διαφέρει από αυτές του ’16 και του ’21, σημειώνει.

Σε απαντήσεις του μετά από ερωτήσεις βουλευτών κατά τη συνεδρία της 5ης Αυγούστου τριών Επιτροπών της Βουλής, ο Αρχιπύραρχος, που ήταν και ο συντονιστής της πυρκαγιάς, απορρίπτει τα περί ασυνεννοησίας αλλά σημειώνει ότι δεν μπορούσε να δίδει οδηγίες στον Αρχηγό Αστυνομίας ή στον διευθυντή του Τμήματος Δασών. «Τονίζεται ότι ο Αρχιπύραρχος μετέφερε/ ενημέρωνε τους υπεύθυνους αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους αλλά δεν τους διέταζε και δεν τους έδινε οδηγίες, για να ασκήσουν τα καθήκοντα τους, κάτι το οποίο είναι πέραν των αρμοδιοτήτων του. Αυτή ήταν η έννοια της «ομπρέλας» που ο Αρχιπύραρχος δήλωσε επανειλημμένως ότι λειτούργησε ως τέτοια κατά την εν λόγω πυρκαγιά. Εκ του αποτελέσματος και παρά τα προβλήματα, το σύστημα όπως φάνηκε λειτούργησε αποτελεσματικά», αναφέρει.

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις του, ο κ. Λογγίνος θεωρεί ως επιτακτική ανάγκη την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης στην ύπαιθρο, σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση των Πυροσβεστικών Σταθμών Υπαίθρου στις κοινότητες για κατάσβεση πυρκαγιών σε οικίες, υποστατικά, ξενοδοχεία, απεγκλωβισμούς από τροχαία δυστυχήματα, διασώσεις από απόκρημνες περιοχές, υδατοφράκτες, κλπ. Συγκεκριμένα εισηγείται:

Την ανέγερση νέων Πυροσβεστικών Σταθμών Υπαίθρου για αποτελεσματικότερη κάλυψη της υπαίθρου. Επέκταση του ωραρίου των Πυροσβεστικών Σταθμών Υπαίθρου σε 24ώρη βάση (σήμερα οι εν λόγω Σταθμοί εργάζονται από η ώρα 08:00 – 19:00 καθημερινά). Για να επιτευχθεί η πιο πάνω εισήγηση, πρέπει να αυξηθεί αναλόγως το προσωπικό τόσο σε μόνιμο όσο και τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό. Ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου πυροσβεστικών οχημάτων, πέραν των 17 που περιλαμβάνονται στο Ολιστικό Σχέδιο (Φάση Β) με στόλο πυροσβεστικών οχημάτων με τέτοιες διαστάσεις, που να μπορούν να ελίσσονται και να διακινούνται εύκολα και σε οικισμούς με στενούς δρόμους. Αναβάθμιση τόσο κτηριακή όσο και τεχνολογική των Πυροσβεστικών Σταθμών Υπαίθρου. Επιβάλλεται η δημιουργία νέων Πυροσβεστικών Σταθμών Υπαίθρου, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης τόσο σε περιστατικά πυρκαγιών υπαίθρου αλλά και σε περιστατικά διάσωσης ζωής από τροχαία δυστυχήματα, διασώσεις από απόκρημνες περιοχές, κατάσβεση πυρκαγιών σε οικίες, ξενοδοχειακές μονάδες στις κοινότητες, κλπ.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω έχει εκτιμηθεί ότι απαιτούνται 14 νέοι Σταθμοί Υπαίθρου Παγκύπρια, 1.240 νέες θέσεις προσωπικού, καθώς επίσης και 73 νέα πυροσβεστικά οχήματα. Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι αυτό προϋποθέτει σημαντικό οικονομικό κόστος για την Κυβέρνηση, καθώς επίσης και συντονισμό και προγραμματισμό.

Βάζουν λουκέτο

Όπως αναφέρεται, σήμερα από τους 17 Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου στελεχώνονται επί 24ωρου βάσεως μόνο τρεις, αυτού στην Ευρύχου, Μονιάτη και Στρουμπιού). Η 24ωρη στελέχωση όλων των Πυροσβεστικών Σταθμών Υπαίθρου θεωρείται επιβεβλημένη, καθότι μετά τις 19:00 καθημερινά οι 14 Πυροσβεστικοί Σταθμοί Υπαίθρου διακόπτουν τη λειτουργία τους και σε περίπτωση περιστατικού στον τομέα ευθύνης τους, η ανταπόκριση γίνεται από τους αστικούς πυροσβεστικούς σταθμούς της αρμόδιας επαρχίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σοβαρά ο χρόνος ανταπόκρισης των ομάδων πυρόσβεσης και παράλληλα να μειώνεται και η δυναμική των Αστικών Πυροσβεστικών Σταθμών.