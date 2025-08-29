Νεφώσεις οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν και βροχή, αναμένεται ΄να σχηματιστούν σήμερα και αύριο, με τη θερμοκρασία απομακρύνεται από τα 40άρια. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, την περιοχή μας επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νωρίς το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Το απόγευμα, τοπικά θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι. Το βράδυ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.