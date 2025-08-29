Έξω φρενών με την Αστυνομία είναι η Υπηρεσία Ασθενοφόρων και ο ΟΚΥπΥ. Η δημοσιοποίηση της έκθεσης της Αστυνομίας για τον τρόπο συντονισμού των κρατικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς στη ορεινή Λεμεσό και οι αναφορές για απουσία ασθενοφόρων στο σημείο της πυρκαγιάς, προκάλεσε την οργή των αρμοδίων Υπηρεσιών Υγείας με τον εκπρόσωπο τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Χαράλαμπο Χαριλάου να τοποθετείται σήμερα το πρωί δημόσια σε ψηλούς τόνους.

«Η Αστυνομία να ανακαλέσει αμέσως τα όσα αναφέρει και παραπέμπουν σε απουσία ασθενοφόρων την ώρα της κρίσης», είπε μιλώντας στον «Φ» ο κ. Χαριλάου και πρόσθεσε: «Όλες οι άλλες υπηρεσίες με το που έσβησε η φωτιά έφυγαν. Εμείς μείναμε εκεί και παραμένουμε εκεί. Οι υπηρεσίες Υγείας ακόμα βρίσκονται στην περιοχή και παρέχουν ψυχολογική και άλλη στήριξη, γι’ αυτό δεν νομιμοποιείται κανένας να μιλά για απουσία των Υπηρεσιών Υγείας».

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, πρόσθεσε ο κ. Χαριλάου, «βρισκόταν και κάλυπτε ολόκληρη την περιοχή με 9 ασθενοφόρα. Είχαμε επιστρατεύσει διασωστικές μηχανές. Είχαμε ορίσει προσωπικό για ενδεχόμενο αεροκομιδής ασθενών και απομάκρυνσης τους από τον χώρο της πυρκαγιάς. Στήσαμε σταθμό Πρώτων Βοηθειών στις Κυβίδες .Το προσωπικό μας κινδύνευσε όταν επεκτάθηκε η φωτιά και μεταφέρθηκε το κέντρο Πρώτων Βοηθειών στην Ερήμη».

Πέραν αυτού, «υπήρχε συνεχώς εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο Συντονιστικό Κέντρο. Εκτός αν εννοούν ότι έπρεπε να έχουμε ένα ασθενοφόρο για να δίνει μόνο παναντόλ. Τα ασθενοφόρα βρίσκονταν στο πεδίο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους πολίτες».

Δεν είναι δυνατό να αμφισβητεί κάποιος την παρουσία των ασθενοφόρων, «μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τους αποδείξουμε πού ήταν το κάθε ασθενοφόρο. Τα ασθενοφόρα μας έχουν GPS και μέσω αυτού μπορούμε να αποδείξουμε πού ήταν και να διαψεύσουμε τα περί απουσίας τους», είπε σε έντονο ύφος ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ.

Συνολικά στα δύο κέντρα πρώτων βοηθειών αλλά και στο Κέντρο Υγείας της Πάχνας εξυπηρετήθηκαν 82 πολίτες. «Τα ΤΑΕΠ βρίσκονταν σε πλήρη ετοιμότητα και στο ΤΑΕΠ Λεμεσού οδηγήθηκαν 21 άνθρωποι εκ των οποίων 7 έτυχαν νοσηλείας με τους δύο να εξυπηρετούνται από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Λευκωσίας».

Ακόμα και σήμερα, είπε ο κ. Χαριλάου «οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους της περιοχής».

Με όλα αυτά τα δεδομένα «και με όσα είναι ηλεκτρονικά καταγραμμένα δεν μπορεί κανένας να αμφισβητεί την ανταπόκριση είτε της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, είτε των κρατικών υπηρεσιών Υγείας γενικά», είπε ο κ. Χαριλάου και κατέληξε «η Αστυνομία πρέπει να ανακαλέσει αμέσως τα όσα αναφέρει στη έκθεσή της. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».