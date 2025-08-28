Σε παραδοχή προβαίνει η Αστυνομία ότι παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων από τους ανακριτές της για διερεύνηση πυρκαγιών, ενώ καταγράφει σειρά από λάθη και ελλείψεις που παρατηρήθηκαν κατά τη φονική πυρκαγιά στη Μαλιά.

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που έδωσε ο αναπληρωτής Αρχηγός Αστυνομίας Πανίκος Σταύρου μετά από ερωτήσεις των βουλευτών, η αστυνομία δεν επιβεβαιώνει τα περί εμπρησμού. Όπως αναφέρει, η αστυνομία χειρίστηκε μέχρι στιγμής 13 συνολικά πληροφορίες σε σχέση με την πυρκαγιά οι οποίες μελετήθηκαν, αξιολογήθηκαν και διερευνήθηκαν χωρίς να εξασφαλιστεί σχετική μαρτυρία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου. Η Αστυνομία διερευνά και άλλες καταγγελίες που σχετίζονται με αριθμό άλλων πυρκαγιών. Σε σχέση με το ενδεχόμενο ασύμμετρης απειλής ο αναπλ. Αρχηγός αναφέρει ότι τουλάχιστον στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει σχετική απτή μαρτυρία.

Αναφορικά με τα λάθη και παραλείψεις, που παρατηρήθηκαν, ο κ. Σταύρου αναφέρεται στην είσοδο ατόμων στον Κινητό Σταθμό Διοίκησης της Αστυνομίας (Κ.Σ.Δ) χωρίς η παρουσία τους σε αυτόν να ήταν επιβεβλημένη. Όπως αναφέρει, η παρουσία, αναρμόδιων προσώπων στον Σταθμό, δυσχεραίνει το έργο των αρμόδιων προσώπων. Συνεπώς, η είσοδος αναρμόδιων προσώπων στο Κ.Σ.Δ πρέπει να μην επιτρέπεται.

– Η παρουσία δημοσιογράφων θα πρέπει να γίνεται σε χώρο μακριά από το συντονιστικό κέντρο και τον προωθημένο σταθμό διοίκησης και υπό την επίβλεψη αστυνομικών ή και πυροσβεστών.

– Προέκυψε πρόβλημα με την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές σε διάφορες κεραίες του παροχέα, γι’ αυτό και η Αστυνομία εισηγείται να εγκατασταθεί μονίμως στο Κ.Σ.Δ δορυφορικός διακομιστής διαδικτύου έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος για χρήση οποιαδήποτε ώρα χρειαστεί σε περίπτωση ανάγκης.

– Επισημαίνει ότι δεν υπήρχαν ασθενοφόρα στη σκηνή της πυρκαγιάς. Όπως αναφέρεται, στο Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων της ΑΔΕ Λεμεσού, λήφθηκε μεγάλος αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων για παροχή πρώτων βοηθειών και περίθαλψη σε πληγέντες από τη πυρκαγιά. Η παρουσία ασθενοφόρων στη σκηνή της πυρκαγιάς ή στο χώρο τουλάχιστον του Κέντρου Χειρισμού Κρίσεων είναι επιβεβλημένη.

– Ένα άλλο κενό που παρατηρεί η Αστυνομία είναι πως ενώ υπήρχε ανάγκη για στέγαση πολιτών και τηλεφωνούσαν στην Αστυνομία Λεμεσού, δεν υπήρχαν τηλέφωνα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, για παροχή βοήθειας. Επίσης, εκπρόσωπος του οργανισμού HOPE FOR CHILDREN, βρισκόταν στο Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων της ΑΔΕ Λεμεσού και βοήθησε στο μέγιστο. Ωστόσο, κατά την αστυνομία, πρέπει να λειτουργούν σε ξεχωριστό χώρο για την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες.

Τέλος ο κ. Σταύρου σημειώνει ότι σε σχέση με την διερεύνηση των πυρκαγιών, παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων από τους ανακριτές. Προκύπτει η ανάγκη για από κοινού εκπαίδευση των μελών της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που ασχολούνται με την διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.