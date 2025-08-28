Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στη Λεμεσό.

Δείτε εδώ το πόρισμα.

Δείτε εδώ τη σύνοψη της έκθεσης.

Σε ανακοίνωση της προεδρίας της Δημοκρατίας αναφέρεται:

Η έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας ATF του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών για την πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσό, δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η πολυμελής ομάδα εμπειρογνωμόνων της υπηρεσίας ATF, μέσα από συλλογή ευρημάτων και τεκμηριωμένη επιστημονική ανάλυση, κατέληξε με σαφήνεια στην εστία και τα αίτια της πυρκαγιάς καθώς και στις συνθήκες που οδήγησαν στη ραγδαία εξάπλωσή της.

Το περιεχόμενο της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων της υπηρεσίας ATF, όπως και των εκθέσεων των αρμόδιων υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων, με στόχο τομές, βελτιώσεις και πιο αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και παρόμοιων κρίσεων.