Κενό στη νομοθεσία που διέπει τις τοποθετήσεις των συμβασιούχων εκπαιδευτικών οι οποίοι ταλαιπωρούνται με σοβαρά προβλήματα υγείας, εντόπισαν οι πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, οι οποίοι προχώρησαν σε κοινό διάβημα για τις αναγκαίες αλλαγές.

Σύμφωνα με τους Παύλο Μυλωνά και Χρύσανθο Σαββίδη, δόθηκαν οδηγίες στις υπηρεσίες της Βουλής για ετοιμασία πρότασης νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί με σύμβαση να διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης σε Ιατροσυμβούλιο κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, μετακίνησης και μετάθεσής τους, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.

Οι ρυθμίσεις τις οποίες εισηγούμαστε, τονίζουν σε κοινή δήλωση τους, διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τους λόγους αυτούς, με γνώμονα την προστασία της υγείας όλων των εργαζομένων και την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για στήριξη των εκπαιδευτικών λειτουργών και για την περαιτέρω ενίσχυση της ισονομίας, της δικαιοσύνης και της ευαισθησίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, καταλήγουν.