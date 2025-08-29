Περισσότεροι από 1.100 ανήλικοι Σύροι αναχώρησαν από την Κύπρο από τον Δεκέμβριο του 2024 στο πλαίσιο προγραμμάτων εθελούσιου επαναπατρισμού, σύμφωνα με στοιχεία.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 28 Αυγούστου 2025, 1.127 ανήλικοι ηλικίας από 4 έως 18 ετών συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους αναχώρησης, σε σύνολο περίπου 4.100 Σύρων πολιτών που έχουν επιλέξει να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

Αρμόδια πηγή ανέφερε ότι η συνεργασία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθώς και με την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας, εξελίσσεται με επιτυχία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως τα τέλη Αυγούστου 2025 έχουν αναχωρήσει συνολικά περίπου 9.000 υπήκοοι τρίτων χωρών από την Κύπρο μέσω των ίδιων προγραμμάτων.

ΚΥΠΕ