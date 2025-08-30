Ελεύθεροι αναμένεται να αφεθούν νεαροί Ελληνοκύπριοι, οι οποίο «συνελήφθησαν» χθες στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Το βράδυ της Παρασκευής μεταδόθηκε σε τ/κ ΜΜΕ είδηση για ομάδα Ε/κ νεαρών – χωρίς αναφορά σε αριθμό ατόμων – που «συνελήφθη» από την «αστυνομία» στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ από το Δικοινοτικό Γραφείο Επαφής αναφέρουν ότι οι νεαροί θα αφεθούν ελεύθεροι. «Δεν πρόκειται περί σοβαρού επεισοδίου και είχε παρθεί απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι», συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

ΚΥΠΕ