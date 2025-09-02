Σε ηλικία 92 ετών απεβίωσε στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 ο Ανδρέας Ν. Παπαγεωργίου, πρώην Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, καταγόμενος από την Πέτρα Σολέας και τέως κάτοικος Λευκωσίας.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ναό από τις 9:30 π.μ..

Ο εκλιπών αφήνει πίσω τη σύζυγό του, τα τρία παιδιά του με τις οικογένειές τους, τον αδελφό του, εγγόνια, δισέγγονα και συγγενείς. Η οικογένεια αντί στεφάνων καλεί για εισφορές στο Μέλαθρο Ευγηρίας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Ο Ανδρέας Παπαγεωργίου γεννήθηκε το 1932 στην Πέτρα. Σπούδασε νομικά στο Gray’s Inn στο Λονδίνο (1956-1959) και άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου στη Λευκωσία και τη Λεύκα. Από το 1963 εργάστηκε ως εσωτερικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, οργανώνοντας τις νομικές της υπηρεσίες και προάχθηκε σε ανώτερο διευθυντή.

Στις 9 Μαρτίου 1978 διορίστηκε Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας στην κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού, θέση στην οποία υπηρέτησε έως τις 9 Μαρτίου 1980.