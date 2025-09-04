Η χθεσινή σύλληψη Τουρκοκύπριου δικηγόρου Μουράτ Μετίν Χακί στα κατεχόμενα ερμηνεύεται ως ακόμη ένα κτύπημα άνευ νομιμότητας και κάτω από τη μέση.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από πληροφόρηση του «Φ» για τα επίμαχα γεγονότα σε σχέση με την προαναφερθείσα εξέλιξη, εντάσσεται κι αυτή στο πλαίσιο της προσπάθειας των ψευδοαρχών στα κατεχόμενα να «απαντήσουν» για τις νόμιμες διαδικασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία σε βάρος προσώπων που κατηγορούνται για μεγάλης κλίμακας σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Όπως έγινε γνωστό μέσω δημοσιευμάτων σε τουρκοκυπριακά Μέσα Ενημέρωσης, οι κατοχικές «αρχές» φόρεσαν χειροπέδες στον Τουρκοκύπριο δικηγόρο, Μουράτ Μετίν Χακί.

Ασφαλείς πληροφορίες της εφημερίδας μας αναφέρουν πως ο κ. Χακί είχε αναλάβει το χειρισμό υπόθεσης ζεύγους πολύ πριν αυτό τεθεί υπό παράνομη σύλληψη στα κατεχόμενα μαζί με τα άλλα τρία πρόσωπα.

Το ζεύγος είχε ζητήσει τις υπηρεσίες του κ. Χακί προκειμένου να αποζημιωθεί για απώλεια χρήσης (και όχι πώλησης) της περιουσίας που κατέχει στο κατεχόμενα Τρίκωμο, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην λεγόμενη «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» του ψευδοκράτους.

Με άλλα λόγια, η εμπλοκή του κ. Χακί δεν έχει να κάνει με την υπεράσπιση τους στην κατασκευασμένη υπόθεση σε βάρος των πέντε Ελληνοκυπρίων. Οι τελευταίοι κατηγορούνται από τις ψευδοαρχές για αδικήματα που -μεταξύ άλλων- αφορούν σε είσοδο σε ιδιωτική περιουσία χωρίς άδεια και κατοχή προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές πληροφόρησης μάς ανέφεραν πως ο κ. Χακί διατηρεί στενή συνεργασία με δικηγορικά γραφεία που εδρεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και διατηρεί προφίλ σοβαρού νομικού.

Η είδηση έγινε γνωστή χθες γύρω στο μεσημέρι, όταν μεταδόθηκε από τουρκοκυπριακές ιστοσελίδες.

Να σημειωθεί πως οι λεγόμενες «δικαστικές αρχές» των κατεχομένων έχουν ορίσει την επόμενη δικάσιμο για τους πέντε Ελληνοκύπριους πρόσφυγες στις 5 Σεπτεμβρίου 2025, με την κατάθεση τριών μαρτύρων κατηγορίας για την υπόθεση.