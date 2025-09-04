Nέο πλαίσιο πολεοδομικής αδειοδότησης για τις οικοδομές που υπέστησαν ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2025 στις ορεινές περιοχές της Επαρχίας Λεμεσού τίθεται σε εφαρμογή. Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδικασίες αδειοδότησης επισπεύδονται σημαντικά, προκειμένου να δοθεί άμεση στήριξη στους πληγέντες και να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η ανοικοδόμηση.

Η εγκύκλιος καθορίζει το πλαίσιο και τις ειδικές πρόνοιες για την έκδοση πολεοδομικών αδειών, με στόχο τη διευκόλυνση της αποκατάστασης κτιρίων που έχουν πληγεί και των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι δικαιούχοι κρατικής στήριξης βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2025.

Αδειούχες οικοδομές

Για τις οικοδομές που διέθεταν ήδη πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής ή/και Πιστοποιητικό Έγκρισης ανεξαρτήτως αν βρίσκονται εντός ή εκτός Ορίων Ανάπτυξης (ΟΑ) θα εκδοθεί Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 22 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Με αυτό τον τρόπο, η πολεοδομική άδεια θεωρείται δοσμένη, επιταχύνοντας τις διαδικασίες επανόρθωσης. Σημειώνεται ότι για όσες υφιστάμενες οικοδομές δεν είχε εξασφαλισθεί πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής (είτε σχετικές αιτήσεις είχαν απορριφθεί, ή δεν είχε ποτέ υποβληθεί αίτηση για αδειοδότηση), η πολεοδομική άδεια δεν είναι δυνατόν να θεωρείται δοσμένη.

Αυθαίρετες κατασκευές ή αδειούχες οικοδομές με αυθαίρετες προσθήκες

Διαφορετική διαδικασία προβλέπεται για κτίρια που είχαν αυθαίρετες προσθήκες ή/και μετατροπές χωρίς αδειοδότηση.

Δεν διέθεταν καμία πολεοδομική άδεια ή είχαν απορριφθεί προηγούμενες αιτήσεις.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Πολεοδομικές Αρχές, δηλαδή ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, καλούνται να εξετάζουν τις αιτήσεις εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με το σχετικό έντυπο χωρίς την ανάγκη υποβολής χωρομετρικού σχεδίου ή τίτλου ιδιοκτησίας, καθώς τα δεδομένα αυτά θα αντλούνται απευθείας από την Πύλη του Κτηματολογίου και την Κεντρική Αποθήκη Πληροφοριών.

Επιπλέον, θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος από τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας με λεπτομερείς τεχνικές παραμέτρους, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη και σύννομη διαχείριση των αιτήσεων, τόσο για τις τυπικές περιπτώσεις όσο και για τις αιτήσεις που θα εξεταστούν κατά παρέκκλιση, όπου δεν πληρούνται οι όροι του υφιστάμενου Σχεδίου Ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί όλες τις Πολεοδομικές Αρχές να εφαρμόσουν πιστά την απόφαση του Υπουργού για γρήγορη και ευέλικτη διεκπεραίωση, αναγνωρίζοντας ότι σημαντικός αριθμός κτισμάτων στις πληγείσες περιοχές δεν διέθεταν σχετικές άδειες. Η κυβερνητική πολιτική στηρίζει την αναζωογόνηση της υπαίθρου και επιδιώκει τη νομιμοποίηση και επανένταξη τέτοιων οικοδομών στο θεσμικό πλαίσιο.

Πορεία οικονομικής στήριξης των πληγέντων

Στο μέτωπο της οικονομικής ανακούφισης των πληγέντων, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος για την πρώτη κατοικία έχει ολοκληρωθεί για το 95% των δικαιούχων από τις 19 Αυγούστου 2025. Εκκρεμούν μόλις 10 περιπτώσεις, για τις οποίες αναμένεται η προσκόμιση επιπλέον στοιχείων.

Επιπρόσθετα, έχει ξεκινήσει η επιχορήγηση ενοικίου για πληγείσες οικογένειες. Από τις 115 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, έχουν ήδη διεκπεραιωθεί και πληρωθεί οι 85, με τις υπόλοιπες να αναμένονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός της επόμενης ημέρας. Η επιδότηση καταβάλλεται προκαταβολικά ανά τρίμηνο.

Σημαντική είναι και η συμβολή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), που έχει αναλάβει τις τεχνικές εκτιμήσεις για τις ζημιές. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 615 εκτιμήσεις από τα 718 αιτήματα που αφορούν μερικώς ή ολικώς κατεστραμμένες οικοδομές. Οι αποζημιώσεις βασίζονται στις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

Το πλαίσιο αυτό αποτελεί σημαντική παρέμβαση για την αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών, καθώς επιτρέπει τόσο τη νομιμοποίηση όσο και την επανεκκίνηση των οικοδομικών εργασιών σε περιοχές που είχαν παραμεληθεί ή παρέμεναν εκτός θεσμικού σχεδιασμού.