Λειτουργοί της ναυτικής Υπηρεσίας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών καθάρισαν σήμερα Παρασκευή, τα μηχανέλαια εντός του λιμανιού Λάρνακας που είχαν εντοπιστεί αργά χθες το βράδυ.

Όπως δήλωσε η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας Μαρίνα Αργυρού «πολύ αργά χθες βράδυ το Τμήμα ενημερώθηκε πως εντός του λιμανιού Λάρνακας υπήρχε περιστατικό ρύπανσης. Με το πρώτο φως της ημέρας λειτουργοί της ναυτικής Υπηρεσίας του Τμήματος Αλιείας βρέθηκαν στο λιμάνι Λάρνακας και χρησιμοποιώντας πλωτά φράγματα και απορροφητικά, κατάφεραν να καθαρίσουν τη ρύπανση».

Εξήγησε πως «ουσιαστικά η ρύπανση ήταν από σεντινόνερα, δηλαδή ανάμιξη από μηχανέλαια και diesel το οποίο εξατμίζεται. Ωστόσο φαίνεται ότι κάποια υπολείμματα των μηχανέλαιων ξεβράστηκαν σε παρακείμενη παραλία της Ορόκλινης». Σημείωσε πως «ενημερώθηκε η τοπική Αρχή, δηλαδή το Δημοτικό Διαμέρισμα Ορόκλινης του Δήμου Λάρνακας, προκειμένου να προβούν στον καθαρισμό τους».

Η κα. Αργυρού ανέφερε ακόμα πως «λόγω του ότι το περιστατικό σημειώθηκε εντός του λιμανιού της Λάρνακας, όπου φορέας διαχείρισης είναι η Αρχή Λιμένων Κύπρου, τυγχάνει της σχετικής διερεύνησης της ρύπανσης».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Ορόκλινης Νεόφυτος Φακοντής ανέφερε πως «στην ακτή της Κοινότητας εκβράστηκαν μικρές ποσότητες μηχανέλαιων. Ειδοποιήθηκε το Τμήμα Αλιείας ως αρμόδια Αρχή και επιλήφθηκε του θέματος».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «το περιστατικό δεν είναι ανησυχητικό, ορισμένοι επισκέπτες συνέχισαν να κολυμπούν, ωστόσο κάποιοι άλλοι ανέμεναν μέχρι να καθαριστεί η παραλία από τα μηχανέλαια. Αρκετό από το πετρέλαιο έχει εξατμιστεί και αναμένεται πως μέχρι αύριο θα εξατμιστεί η υπόλοιπη μικρή ποσότητα που εκβράστηκε στην παραλία».

