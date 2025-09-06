Το υψηλής επικινδυνότητας ναρκωτικό Captagon (τάξεως Α΄) είναι στο κατώφλι της Κύπρου, κάτι που έχει θέσει σε επιφυλακή την Αστυνομία και δη την αρμόδια Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ).

Πληροφορίες που εξασφάλισε ο «Φ», αναφέρουν πως από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας ειδοποιήθηκαν όλοι οι αστυνομικοί διευθυντές των επαρχιών, αλλά και αρμόδιων υπηρεσιών του αστυνομικού Σώματος, προκειμένου να είναι σε επιφυλακή.

Αρμόδιος ανώτερος αξιωματικός ετοίμασε λεπτομερές ενημερωτικό σημείωμα και το απέστειλε την περασμένη Τετάρτη (27/8) προς τους προαναφερθέντες επικεφαλής υπηρεσιών/τμημάτων της Αστυνομίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβούν σε ενέργειες αν εγερθούν υποψίες για τυχόν διακίνηση και χρήση Captagon.

Ξένες υπηρεσίες

Αυτό το οποίο δεν μπορεί να προκαλέσει εφησυχασμό, είναι οι πληροφορίες που ήρθαν σε γνώση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Πιο συγκεκριμένα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», στη βάση πληροφοριών ξένων υπηρεσιών που διαβιβάστηκαν στην ΥΚΑΝ, η εν λόγω ναρκωτική ουσία που έχει μορφή χαπιού και είναι δύσκολο να εντοπιστεί, ενδεχομένως να διακινείται και στο νησί μας.

«Το εν λόγω ναρκωτικό δεν αποκλείεται να κυκλοφορεί και στην Κύπρο» είναι η χαρακτηριστική αναφορά που καταγράφεται στο λεπτομερές σημείωμα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η εφημερίδα μας.

Γειτονικές μας χώρες

Από την πληροφόρηση που εξασφαλίσαμε προκύπτει πως το συγκεκριμένο ναρκωτικό παράγεται και διακινείται στη Συρία και στον Λίβανο, χώρες, δηλαδή, οι οποίες γειτνιάζουν με την Κύπρο και με τις οποίες υπάρχει επαφή και επικοινωνία. Πηγή του «Φ», εξάλλου, ανέφερε ότι η διακίνηση του Captagon έχει εξαπλωθεί και στην Ιορδανία.

Το δίκτυο διακίνησης

Βασικό κέντρο παραγωγής του Captagon θεωρείται η Συρία. Από εκεί τα σκευάσματα μεταφέρονται οδικώς ή αεροπορικώς προς τον Λίβανο, την Ιορδανία και την Τουρκία. Εν συνεχεία ποσότητες κατευθύνονται σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, στη Βόρεια Αφρική (Αίγυπτος και Λιβύη), αλλά και σε κράτη του αραβικού κόλπου (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία).

Αναφορές σε έγκυρα Μέσα που εντοπίσαμε αναφέρουν ότι η χρήση του ναρκωτικού παρουσιάζει έξαρση στη Σαουδική Αραβία. Το διεθνές εμπόριο Captagon υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 10 δισ. δολάρια τον χρόνο.

Το χρησιμοποιούν μαχητές

Ιστορικά, η παρασκευή του Captagon τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του ’60 ως φαρμάκου για αντιμετώπιση συνδρόμων όπως η ελλειμματική προσοχή και η υπερκινητικότητα. Δυο δεκαετίες αργότερα άρχισε η απαγόρευσή του διεθνώς, λόγω του υψηλού βαθμού εθισμού και των παρενεργειών του.

Το Captagon θεωρείται πολύ επικίνδυνο ναρκωτικό όχι μόνο για τους χρήστες του, αλλά και γενικότερα για την κοινωνία. Σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών, προκαλεί εθισμό, ενώ χρησιμοποιείται από άτομα που θέλουν να είναι διαρκώς σε διέγερση, να μην αισθάνονται εύκολα κούραση και να μην χρειάζονται ύπνο. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν έναν χρήστη της εν λόγω ναρκωτικής ουσίας πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Επιπλέον, όπως διαβάζουμε, η χρήση του Captagon έχει ψυχοσωματικές παρενέργειες.

Το Captagon έκανε αισθητή την επανεμφάνισή του κατά τον συριακό εμφύλιο, και ειδικότερα από το 2012. Δημοσιεύματα έκαναν αναφορά σε ευρεία χρήση του από τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους (ISIS). Μετά την πτώση του Μπάσαρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024 και την επικράτηση ισλαμιστικών οργανώσεων όπως η Hayat Tahrir Al Sham, η παραγωγή και η διακίνησή του χρεώθηκε στον έκπτωτο πρόεδρο της χώρας. Ο προερχόμενος από την Hayat Tahrir Al Sham, Αμπού Μοχάμεντ Αλ Γκολάνι, είχε κάνει σχετικές δηλώσεις περί τα τέλη του 2024, ενώ παρουσιαζόταν να δίδει οδηγίες όπως τα εν λόγω χάπια να καταστρέφονται.

Ωστόσο, σύμφωνα με ξένες υπηρεσίες και τα όσα είναι σε γνώση της Αστυνομίας Κύπρου, η παραγωγή Captagon στη Συρία διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στα μέσα της περασμένης άνοιξης κατασχέθηκαν 9 εκατομμύρια χάπια στο Χαλέπι και 4 εκατομμύρια στο λιμάνι της Λατάκιας.

Μεγάλες ποσότητες στην Ελλάδα

Όπως σημειώσαμε η Ελλάδα δεν έχει μείνει ανέγγιχτη από τη μάστιγα του Captagon. Είναι ενδεικτικό ότι το 2017 εντοπίστηκε παρασκευαστήριο χαπιών της ναρκωτικής αυτής ουσίας στη Νέα Πέραμο (Δήμος Μεγαρέων) μετά από έρευνα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και της DEA (Drug Enforcement Administration -Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών).

Στη συγκεκριμένη επιχείρηση είχαν κατασχεθεί 650.000 δισκία Captagon. Εντοπίστηκε, επίσης, φορτηγό με ειδική κρύπτη. Μέσω του εν λόγω οχήματος εκτιμάται ότι το κύκλωμα θα μετέφερε οδικώς τα ναρκωτικά εκτός Ελλάδος.

Επιπλέον, όπως καταγράφεται και σε ρεπορτάζ Ελλαδικών ΜΜΕ, μεγάλες ποσότητες Captagon έχουν βρεθεί και σε φορτία στο λιμάνι του Πειραιά, κατόπιν ελέγχων αρμόδιων υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Μάιο του 2024 δεσμεύτηκαν τρία εμπορευματοκιβώτια με 1,6 τόνο χάπια Captagon, προερχόμενα από τη Λατάκια της Συρίας και είχαν ως τελικό προορισμό την Κίνα.

Διοικητής ΥΚΑΝ: «Δεν έχει εντοπιστεί Captagon στην Κυπριακή Δημοκρατία»

Ο κ. Χρίστος Ανδρέου στις τοποθετήσεις του στον «Φ» επιβεβαιώνει ότι η ΥΚΑΝ δεν έμεινε άπραγη τονίζοντας πως «λαμβάνουμε τα μέτρα μας προληπτικά για όλα τα είδη ναρκωτικών»

Ο «Φ» αποτάθηκε στον διοικητή της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), Χρίστο Ανδρέου, ζητώντας επίσημη ενημέρωση. Τα όσα, πάντως, μας ανέφερε δεν εντείνουν τη δεδομένη ανησυχία που προκαλεί το όλο ζήτημα. Κι αυτό υπό την έννοια ότι επιβεβαίωσε τα μέτρα επιφυλακής που λαμβάνονται και για τα οποία κάναμε αναφορά, ενώ ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σκεύασμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ασφαλώς, ο κ. Ανδρέου επιβεβαίωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ναρκωτική ουσία.

Ο κ. Ανδρέου μάς είπε αρχικά πως «ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε χώρες της Μέσης Ανατολής». Πρόσθεσε ότι το Captagon «διακινείται ευρέως σε πολύ μεγάλες ποσότητες μέσω συγκεκριμένων χωρών».

Στη συνέχεια κι αφού πρώτα αναφέρθηκε σε μηχανισμό που υπάρχει και επιτρέπει στην υπηρεσία του να έχει γνώση για τα είδη ναρκωτικών που διακινούνται στις γύρω περιοχές, εξήγησε πού έγκειται η επικινδυνότητά του: «Χρησιμοποιείται κυρίως από μαχητές, αφού με λήψη του αυξάνεται η αντοχή και το θάρρος, ενώ μειώνει την κούραση και την αίσθηση του πόνου. Συμβάλλει στην κλιμάκωση βίαιων συγκρούσεων και στις παράνομες δραστηριότητες».

Ο διοικητής της ΥΚΑΝ πρόσθεσε ότι έχει κατηγοριοποιηθεί ως ναρκωτικό «Τάξεως Α’», δηλαδή ανήκει στην ίδια κατηγορία με ναρκωτικές ουσίες όπως η ηρωίνη και η κοκαΐνη.

Συνέχισε λέγοντας ότι μετά την πληροφόρηση που έλαβε η Υπηρεσία του ότι διακινείται σε διάφορα σκευάσματα και διάφορες μορφές σε γειτονικές χώρες, «ενημερώσαμε αναλυτικά για το είδος του ναρκωτικού ώστε υπηρεσίες της Αστυνομίας, όπως η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τέτοια σκευάσματα και να ενημερώνουν την ΥΚΑΝ για να γίνεται διερεύνηση».

Ο κ. Χρίστος Ανδρέου ξεκαθάρισε ότι «μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί Captagon στην Κυπριακή Δημοκρατία», χωρίς, βέβαια, να αποκλείει το ενδεχόμενο να κυκλοφορεί.

«Εμείς ως υπηρεσία και ως Αστυνομία λαμβάνουμε τα μέτρα μας προληπτικά για όλα τα είδη ναρκωτικών» κατέληξε ο κ. Ανδρέου.