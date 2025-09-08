Ο αγώνας αυτών των ανθρώπων είναι διαρκής. Είναι αγώνας ζωής. Αγώνας ψυχής. Κάθε μέρα. Κάθε ώρα. Κάθε στιγμή. Τα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες, οι γονείς και οι οικογένειες τους χρειάζονται την στήριξη μας.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 30 εθελοντές (19 δρομείς και ένας παραποδηλάτης θα τρέξουν 25 χιλιόμετρα και 10 κολυμβητές θα διανύσουν απόσταση 8,5 χιλιομέτρων) ενώνουν τις δυνάμεις τους στον 6ο Θαλάσσιο Μαραθώνιο. Η δική τους κατάθεση ψυχής έχει στόχο να στηρίξει τον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών .

Απευθύνουν προσκλητήριο αγάπης και καλούν όλους να αγκαλιάσουν την προσπάθεια. Γίνε κι εσύ κρίκος σε αυτή την αλυσίδα προσφοράς και αγάπης.

Κάθε συμβολή, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να φέρει χαμόγελο, ελπίδα και ανακούφιση σε παιδιά που δίνουν τον δικό τους καθημερινό αγώνα.

Το ταξίδι συνεχίζεται… Αξίζει να το στηρίξετε! Κάθε εισφορά γίνεται ανάσα ελπίδας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους που δίνουν τον δικό τους αγώνα ζωής. Ας ενώσουμε τις καρδιές μας! Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!

Στήριξε κι εσύ την προσπάθεια ΕΔΩ:

Μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου:

Τράπεζα Κύπρου

IBAN : CY03 0020 012 0000 0000 1020 63100

ACCOUNT : 012001020631

(Σημείωση: THALASSIOS MARATHONIOS)

Μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου: www.pediheart.org → επιλέγοντας «ΔΩΡΙΣΤΕ»

Μεγάλος χορηγός η Ygia Polyclinic Private Hospital