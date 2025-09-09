Τεμάχιο το οποίο προοριζόταν για στέγαση του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας περιφράχθηκε παράνομα και όταν εκπρόσωποι του Ομίλου μετέβησαν επιτόπου για επιθεώρηση του χώρου, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μπράβο και σκύλο καταπατητή του τεμαχίου.

Αυτά κατήγγειλε εκ μέρους του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας κ. Γλαύκος Καριόλου. Όπως εξήγησε, τους ελέχθη ότι ο καταπατητής του υπ’ αριθμόν τεμαχίου, γνωστό ως τεμάχιο, 480 (το οποίο είναι κρατικό) διαθέτει ακριβώς δίπλα δικό του τεμάχιο το οποίο πώλησε και στο οποίο θα αναγερθεί πύργος. Όπως αναφέρθηκε, ο καταπατητής αντί να περιοριστεί στο δικό του τεμάχιο, επεκτάθηκε παράνομα και στο κρατικό.

Όπως ανέφερε λειτουργός του Τμήματος Κτηματολογίου, εντός του κρατικού τεμαχίου βρίσκεται οικία γνωστού επιχειρηματία.

Ο κ. Καριόλου ανέφερε πως ο υπάλληλος του Κτηματολογίου αντί να καλέσει την αστυνομία με σκοπό να άρει την επέμβαση, του υπέδειξε να προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης με σκοπό να πετύχει άρση της παράνομης κατοχής του κρατικού τεμαχίου.

Ο κ. Καριόλου υπέδειξε, πως εδώ και τρία χρόνια ο Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας καταβάλλει προσπάθειες μεταστέγασης του χωρίς μέχρι σήμερα να βρεθεί χώρος.

Περαιτέρω είπε πως ο Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας πρέπει να μετακινηθεί επειδή διαβρώθηκε έξι μέτρα η θάλασσα, οπόταν επηρεάστηκαν τα υποστατικά του. Ο κ. Καριόλου ανέφερε τέλος ότι η διάβρωση οφείλεται σε δύο κυματοθραύστες οι οποίοι αν και δημιουργήθηκαν με σκοπό να αποτρέψουν τη διάβρωση τελικά αποδείχθηκαν διαβρωτικοί.