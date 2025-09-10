Σε νέες αποστερήσεις χρυσών διαβατηρίων από ξένους επενδυτές αλλά και μέλη των οικογενειών τους, προχώρησε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ είναι υπό αξιολόγηση κι άλλες περιπτώσεις που θα υποβληθούν σε επόμενες συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου από τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Πρόκειται για έξι επενδυτές και 22 μέλη των οικογενειών τους από τους οποίους αποστερήθηκε η κυπριακή υπηκοότητα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αφαιρέσει την κυπριακή υπηκοότητα, συνολικά για 26 πρόσωπα, εφτά επενδυτές και 19 μέλη των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι αποστερήσεις έγιναν μετά από εκθέσεις και στοιχεία που αποδείκνυαν στη βάση του νόμου πως δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις είτε γιατί τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις, είτε γιατί καταζητούνται ή για άλλους λόγους.

Σημειώνεται ότι με βάση στοιχεία, από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη τον Μάρτιο 2023 μέχρι σήμερα, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε 41 αποφάσεις για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας. Οι αποφάσεις αφορούν συνολικά 150 πρόσωπα, ήτοι 41 επενδυτές και 109 μέλη των οικογενειών τους.

Την περίοδο Μαρτίου 2023 μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστέρησης για πέντε επενδυτές και δέκα μέλη των οικογενειών τους. Για την ίδια περίοδο το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επιπρόσθετα την έκδοση Διατάγματος Στέρησης Υπηκοότητας για 69 πρόσωπα (17 επενδυτές και 52 μέλη των οικογενειών τους), για τα οποία η πρώτη απόφαση για στέρηση της υπηκοότητας είχε ληφθεί κατά την περίοδο 2021-2023.

Συνολικά, το Υπουργικό Συμβούλιο της προηγούμενης και αυτό της παρούσας Κυβέρνησης (από το 2021 μέχρι σήμερα) αποφάσισαν την αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας για συνολικά 360 πρόσωπα (101 επενδυτές και 259 μέλη των οικογενειών τους) που απέκτησαν την υπηκοότητα μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Για τα 112 εξ αυτών (33 επενδυτές και 79 μέλη των οικογενειών τους) έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχει εκδοθεί Διάταγμα Στέρησης Υπηκοότητας και έχουν ακυρωθεί τα έγγραφά τους (ταυτότητες και διαβατήρια).

Με τις αποφάσεις αυτές, αλλά και των προηγούμενων, επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με αρμόδια πηγή, την προσπάθεια, αλλά και την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για αποκατάσταση της φήμης της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνώς. Θέτοντας τον στόχο αυτό ψηλά στις προτεραιότητές της, η Κυβέρνηση προχωρά τακτικά σε επαναξιολόγηση και επανεξέταση περιπτώσεων προσώπων που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο 141(Ι)/2002 (άρθρο 113) για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας.

Διαδικασία αποστέρησης

Το άρθρο 113 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 141(Ι)/2002 προβλέπει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Νόμο, δύναται με Διάταγμά του να στερήσει από οποιονδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας που είναι πολιτογραφημένο πρόσωπο την κυπριακή υπηκοότητα. Το εν λόγω άρθρο του Νόμου προβλέπει, επίσης, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, προτού εκδώσει Διάταγμα Αποστέρησης Υπηκοότητας, ενημερώνει γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για τον λόγο, βάσει του οποίου πρόκειται να εκδοθεί το εν λόγω Διάταγμα, όπως και για το δικαίωμά του να απευθυνθεί στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας.

Συνεπώς, μετά τη λήψη της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για αποστέρηση της κυπριακής σας υπηκοότητας, ο/η Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου αποστέλλει επιστολή, με την οποία ενημερώνει για την Απόφαση για αποστέρηση, όπως επίσης και για το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να υποβάλει ένσταση στην Ανεξάρτητη Επιτροπή.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, σκοπός της Ανεξάρτητης Επιτροπής είναι να συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο για θέματα αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης λαμβανομένης κατά πλειοψηφία, την οποία κοινοποιεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει τη γνώμη της Ανεξάρτητης Επιτροπής, ώστε να ικανοποιηθεί ότι με βάση τα ενώπιον του στοιχεία ενδείκνυται να προχωρήσει σε πράξη αποστέρησης της υπηκοότητας. Ως εκ τούτου το Διάταγμα Στέρησης Υπηκοότητας εκδίδεται, αφού πρώτα παραδοθεί η έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής στο Υπουργικό Συμβούλιο.