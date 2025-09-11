Αναβολή πήρε και σήμερα η υπόθεση των δύο μοναχών της Μονής Αββακούμ που αντιμετωπίζουν ενώπιον Κακουργιοδικείου 24 σοβαρές κατηγορίες οικονομικής φύσης.

Η αναβολή δόθηκε λόγω βεβαρημένου προγράμματος του Δικαστηρίου. Η επόμενη εμφάνιση ορίστηκε για τις 24/11/2025 με την υπεράσπιση που εκπροσώπησε ο δικηγόρος Κωστής Ευσταθίου, να εκφράζει πρόθεση να ζητήσει αλλαγή των όρων βάση των οποίων βρίσκονται ελεύθεροι.

Συγκεκριμένα προτίθεται να ζητήσει αντί να εμφανίζονται δύο φορές τη βδομάδα σε αστυνομικό σταθμό και να υπογράφουν, να εμφανίζονται μία.

Οι δύο μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν κατηγορίες, που αφορούν -μεταξύ άλλων- συνωμοσία προς καταδολίευση, διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή περιουσίας πέραν των €63.000, κλοπή από αντιπρόσωπο, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστογράφου, κλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδή φορολογική δήλωση και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Και οι δύο αρνούνται παραδοχή στις εναντίον τους κατηγορίες.