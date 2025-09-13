Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, γύρω στις 12:52 χθες το μεσημέρι, ανταποκρίθηκε με τρία πυροσβεστικά οχήματα σε πυρκαγιά σε υλικό μόνωσης στην οροφή κτηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Αγλαντζιά.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε από εργάτες που ευρίσκονταν στο σημείο και ασχολούνταν με την μόνωση της οροφής πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από μέρους της Πυροσβεστικής έγινε επιθεώρηση.

Προηγήθηκε εκκένωση των αιθουσών του κτηρίου από τους φοιτητές, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από εργασίες στην οροφή.