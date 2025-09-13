Ικανοποίηση εκφράζει το Παρατηρητήριο για τη Δίκη του Κενάν Αγιάζ για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση .

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «οφείλουμε να αποδώσουμε τα εύσημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τις συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειές του, χάρη στις οποίες υλοποιείται η δέσμευση για τη μεταφορά του Κενάν, ώστε να εκτίσει την ποινή του στην Κύπρο».

Η εξέλιξη αυτή, προσθέτει, αποτελεί καθοριστικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι ο Κενάν θα τύχει της ανθρώπινης και αξιοπρεπούς μεταχείρισης που δικαιούται, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η κοινωνία των πολιτών, οργανώσεις, συλλογικότητες και απλοί πολίτες, οι οποίοι στάθηκαν με συνέπεια στο πλευρό του Κενάν και ανέδειξαν το αίτημα για δίκαιη και ανθρώπινη μεταχείρισή του», σημειώνει.

Το Παρατηρητήριο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης της και να «εργάζεται για την πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων του καθενός πολίτη. Θα συνεχίσει να συμπαρίσταται στον αγώνα για ελευθερία της Κύπρου και του Κουρδισταν και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων Παρατηρητηρίο για τη Δίκη του Κενάν Αγιάζ».