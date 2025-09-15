Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) ενημερώνει ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί πέραν των 100.000 καρτών φιλάθλου.

Καθώς η αγωνιστική σεζόν βρίσκεται στην εκκίνησή της, το φίλαθλο κοινό έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα για έκδοση κάρτας φιλάθλου, δεδομένου ότι οι παλιές έχουν λήξει από τις 31/05. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές παλιές κάρτες φιλάθλου απευθύνονταν σε πολίτες που τις χρησιμοποίησαν σε συγκεκριμένα παιχνίδια (π.χ. αλλοδαποί που ήρθαν στην Κύπρο σε εκτός έδρας ματς των ομάδων τους), ο αριθμός κρίνεται ικανοποιητικός.

