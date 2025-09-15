Το 6,4% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετώπιζε σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση το 2024, παρουσιάζοντας μια ελαφρά βελτίωση σε σχέση με το 2023 (6,8%). Ωστόσο, οι ανισότητες παραμένουν έντονες, ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιακών ομάδων και των φύλων. Η Κύπρος βρίσκεται στη πέμπτη χαμηλότερη θέση με ποσοστό 2,5%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, περισσότερο επηρεάζονται τα παιδιά και οι έφηβοι κάτω των 18 ετών, καθώς είναι η πιο ευάλωτη ομάδα, με ποσοστό στέρησης 7,9%. Ακολουθούν οι ενήλικες 18-64 ετών (6,4%) και οι ηλικιωμένοι 65 ετών και άνω (5,1%). Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά στέρησης (6,6%) σε σύγκριση με τους άνδρες (6,2%), ένα πρότυπο που παρατηρείται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, εκτός από τους ανήλικους.

Όσον αφορά τα κράτη μέλη των 27, οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά είναι η Ρουμανία (17,2%), Βουλγαρία (16,6%) και Ελλάδα (14,0%).

Αντίθετα, η Σλοβενία (1,8%), η Κροατία (2,0%) και η Πολωνία (2,3%) παρουσιάζουν τα χαμηλότερα. Η Κύπρος βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με ποσοστό 2,5%.