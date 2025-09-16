Στην Κύπρο θα μπορούσε να συμβεί. Εταιρεία της οποίας ιδιοκτήτης είναι γνωστός ανά το παγκύπριο, επενέβη εδώ και τρία χρόνια σε κρατικό τεμάχιο περιφράσσοντας το και απαγορεύοντας στον νόμιμο ιδιοκτήτη του, δηλαδή το κράτος, να εισέλθει σε αυτό προκειμένου να το αξιοποιήσει.

Την ίδια στιγμή, ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου τοποθέτησε πινακίδα εμβαδού 2 επί 1 μέτρο (σε κτήριο του Ομίλου) και σύρεται στο Δικαστήριο.

Η σχετική αναφορά ανήκει σε εκπρόσωπο του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου, ο οποίος διερωτήθηκε, πώς είναι δυνατόν να έχει καταπατηθεί κρατική γη, να έχει περιφραχθεί και να μην έχει οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο επεμβασίας όταν για πιο απλές παρανομίες λαμβάνονται δικαστικά μέτρα.

Σημειώνεται, πως το κρατικό τεμάχιο το οποίο καταπατήθηκε και το οποίο βρίσκεται στη Λεμεσό (γνωστό ως «τεμάχιο 480») αποφασίστηκε να διατεθεί για τις ανάγκες του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας, κάτι το οποίο δεν έγινε λόγω της επέμβασης.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων Νίκος Κέττηρος επέκρινε το Τμήμα Κτηματολογίου για το γεγονός ότι εδώ και τρία χρόνια δεν προώθησε εκδίωξη του επεμβασία. Προηγουμένως, εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου ενημέρωσε τους βουλευτές ότι ετοιμάζεται έκθεση γεγονότων για την παράνομη επέμβαση η οποία θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για λήψη μέτρων. Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι το κατά πόσον θα εμπλακεί η Αστυνομία είναι θέμα το οποίο θα αποφασίσει η Νομική Υπηρεσία.

Ο ίδιος ανέφερε, πως όταν διαπιστώθηκε η επέμβαση, το Κτηματολόγιο επικοινώνησε με εταιρεία η οποία επενέβη παράνομα στο κρατικό τεμάχιο και η οποία είναι ιδιοκτήτρια του διπλανού τεμαχίου. Στην αρχή η εταιρεία πρότεινε ανταλλαγή γης με σκοπό την άρση της επέμβασης αλλά στην πορεία ενημέρωσε τις κρατικές υπηρεσίες ότι θα αναπτύξει το δικό της διπλανό τεμάχιο και στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα άρει και την επέμβαση. Ωστόσο η κατάσταση δεν διαφοροποιήθηκε ακόμη και όταν άλλαξε η διεύθυνση της εν λόγω εταιρείας.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας, ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε πως ουδεμία υπηρεσία του δημοσίου ζήτησε την παρέμβαση του Σώματος προς άρση της παρανομίας.

Ο κ. Γλαύκος Καριόλου, μιλώντας εκ μέρους του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας, ο οποίος διεκδίκησε μέρος του κρατικού (καταληφθέντος) τεμαχίου, ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες μετακίνησης του Ομίλου εδώ και 15 χρόνια και διερωτήθηκε κατά πόσον θα παρέλθουν άλλα 15 για να αρθεί η παρανομία. Εξάλλου, σχολιάζοντας αναφορά του εκπροσώπου του Κτηματολογίου ότι μετέβη επιτόπου χωρομέτρης με σκοπό να μετρήσει το εύρος της παρανομίας, διερωτήθηκε «πως μπήκε στο τεμάχιο του οποίου η περίφραξη έχει ύψος δύο μέτρα»;

Οι βουλευτές ζήτησαν όπως κινηθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης της παράνομης επέμβασης το συντομότερο δυνατόν και όπως εξευρεθεί τάχιστα χώρος φιλοξενίας του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας.