Σημαντική μείωση καταγράφουν οι αιτήσεις ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ωστόσο η Κύπρος παραμένει στις χώρες με τη μεγαλύτερη αναλογία αιτήσεων ανά κατοίκους.

Η Κύπρος κατατάσσεται τρίτη σε αιτήσεις ανά 100.000 κατοίκους με δείκτη 24,3, πίσω από την Ελλάδα (39,4) και την Ισπανία (25,8). Παρά τη συνολική μείωση στην ΕΕ, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πίεση στο κυπριακό σύστημα ασύλου παραμένει έντονη.

Σε επίπεδο ΕΕ, οι νέες αιτήσεις ασύλου μειώθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση (52.265 τον Ιούνιο 2025 έναντι 71.455 τον Ιούνιο 2024) και κατά 5% σε σχέση με τον Μάιο (54.780). Αντίθετα, οι επαναλαμβανόμενες αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 24%, φθάνοντας τις 8.140.

Οι χώρες προέλευσης και υποδοχής

Οι περισσότερες αιτήσεις προήλθαν από πολίτες της Βενεζουέλας (7.615), ακολουθούμενους από Αφγανιστάν (4.085), Μπαγκλαντές (2.735) και Συρία (2.315).

Στις χώρες υποδοχής, πρώτη είναι η Ισπανία (12.645) και ακολουθούν η Ιταλία (9.765), η Γαλλία (9.510) και η Γερμανία (6.860), οι οποίες συγκέντρωσαν το 74% των νέων αιτήσεων.

Όσον αφορά τους ανήλικους χωρίς συνοδούς, καταγράφηκαν 1.835 αιτήσεις, κυρίως από Ερυθραία (460), Αφγανιστάν (205) και Μάλι (190).

Οι αποφάσεις για καθεστώς προστασίας

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, τα κράτη-μέλη της ΕΕ εξέδωσαν 194.730 αποφάσεις πρώτου βαθμού, με ποσοστό θετικών αποφάσεων 34% (65.735).

Οι περισσότερες θετικές αποφάσεις δόθηκαν στην Ισπανία (16.060), τη Γαλλία (14.220) και τη Γερμανία (13.450). Οι βασικοί δικαιούχοι ήταν πολίτες από το Αφγανιστάν (13.170), τη Βενεζουέλα (12.340) και τη Σομαλία (3.215).

ΚΥΠΕ