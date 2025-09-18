Με επίκληση την οικονομική κρίση, η ομάδα συντήρησης των φραγμάτων στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αφέθηκε από το 2015 να αδρανήσει και να διαλυθεί με αποτέλεσμα να φτάσουμε στα προβλήματα των φραγμάτων με αποκορύφωμα την καταστροφή του φράγματος του Μαυροκόλυμπου στην Πάφο.

Αυτό προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου η οποία εξετάζει τη συντήρηση των φραγμάτων. Τα μέλη της ομάδας, είτε συνταξιοδοτήθηκαν είτε αποσπάστηκαν σε άλλα τμήματα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Η ομάδα επανασυστήνεται αλλά για να λειτουργήσει αποτελεσματικά χρειάζεται να προσληφθούν επτά υπάλληλοι.

Μιλώντας εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο κ. Άκης Κίκας ανέφερε πως με βάση έκθεση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων προς τον υπουργό Γεωργίας για την περίοδο 2023-2024, δεν γίνεται συστηματική συντήρηση στα φράγματα, ειδικά όσον αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την έκθεση του ΤΑΥ, κάποιες βαλβίδες έχει να ανοιχθούν εδώ και χρόνια και εγείρεται θέμα κατά πόσον θα λειτουργήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο κ. Κίκας αναφέρθηκε και στην περίπτωση της μονάδας αφαλάτωσης της ΑΗΚ και όπως εξήγησε, λειτούργησε μεν αλλά επειδή δεν στήθηκε υποδομή για να διοχετεύεται το παραγόμενο νερό απευθείας στο δίκτυο, καταλήγει σε αγωγούς όπου το νερό είναι ακάθαρτο με αποτέλεσμα να προωθείται σε μονάδα διύλισης. Με άλλα λόγια, ενώ το νερό είναι έτοιμο προς πόση, περνά από σημεία όπου λερώνεται και στη συνέχεια διυλίζεται με κόστος, όπως ελέχθη ενώπιον της Επιτροπής.

Όσον αφορά τις ποσότητες του νερού της αφαλάτωσης, ανέρχεται σε 60.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως και μεγάλο μέρος του χρειάζεται να περάσει από διύλιση.