Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου ενέκρινε σχέδιο προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ για τη συγχρηματοδότηση της συμμετοχής κυπριακών οντοτήτων σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF), με χρονική εφαρμογή έως τις 30 Ιουνίου 2027, ανακοίνωσε το Γραφείο της Εφόρου.

Στόχος του μέτρου, όπως αναφέρεται στην απόφαση (αριθ. 478) που εκδόθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, είναι η ενίσχυση της συμμετοχής κυπριακών φορέων στις προσκλήσεις του EDF, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στη στρατιωτικο-τεχνολογική και βιομηχανική βάση και η διεύρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας με άλλα κράτη-μέλη.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του μέτρου ορίστηκε το Υπουργείο Άμυνας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €10.000.000 και η διάρκεια εφαρμογής είναι μέχρι τις 30/6/2027.

Τα κίνητρα θα δίνονται υπό μορφή άμεσης επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους ή και όλου του «χρηματοδοτικού κενού» που δεν καλύπτεται από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικοί οργανισμοί, ανεξαρτήτως μεγέθους, που συμμετέχουν στο EDF και έχουν σύμβαση χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ για πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Υπουργείο Άμυνας.