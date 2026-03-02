Θεσμικό «πεδίο δοκιμής» για την ελληνική αμυντική και τεχνολογική βιομηχανία διαμορφώνει η απόφαση του Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) να ανοίξει επιλεγμένες στρατιωτικές ασκήσεις στις ελληνικές εταιρείες, προκειμένου να δοκιμάσουν τα συστήματά τους σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες δίπλα στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί μετάβαση από την απλή επίδειξη τεχνολογίας σε αξιολόγηση επιχειρησιακής ωριμότητας, διαλειτουργικότητας και πραγματικής στρατιωτικής αξίας.

Πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι πολλά συστήματα εμφανίζονται έτοιμα σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά αποτυγχάνουν στο πεδίο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δοκιμές αποκτούν χαρακτήρα φίλτρου, καθώς αναδεικνύουν ποιες λύσεις μπορούν να σταθούν σε συνθήκες μάχης.

Τέσσερις κύκλοι δοκιμών μέσα στο 2026

Το ΕΛΚΑΚ έχει ανακοινώσει τέσσερις περιόδους κυλιόμενων επιχειρησιακών δοκιμών για το 2026, στις οποίες οι Ένοπλες Δυνάμεις θα αξιολογήσουν ώριμα μη επανδρωμένα συστήματα ελληνικών εταιρειών, με τεχνολογική ετοιμότητα TRL 7 και άνω.

Η πρώτη δοκιμή προγραμματίζεται για Μάιο–Ιούνιο 2026, στο πλαίσιο ασκήσεων του Πολεμικού Ναυτικού, με έμφαση στην επιτήρηση θαλάσσιων και υποθαλάσσιων περιοχών και στην αξιοποίηση μη επανδρωμένων μέσων σε σύνθετο περιβάλλον.

Η δεύτερη θα διεξαχθεί τον Ιούνιο 2026, υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ, με συμμετοχή όλων των Κλάδων και επίκεντρο τις επιχειρήσεις UxVs σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου.

Η τρίτη, το φθινόπωρο του 2026, αφορά μικρότερης κλίμακας ασκήσεις του Π.Ν., ενώ η τέταρτη, τον Νοέμβριο 2026, θα πραγματοποιηθεί σε ασκήσεις του ΓΕΣ, με έμφαση στην υποστήριξη χερσαίων δυνάμεων.

Υψηλό ενδιαφέρον – ποιες εταιρείες ξεχωρίζουν

Το ενδιαφέρον της αγοράς χαρακτηρίζεται υψηλό, με το ΕΛΚΑΚ να προχωρεί ανά άσκηση σε προσκλήσεις RFI, καθορίζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές. Αν και οι τελικές συμμετοχές δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ορισμένες ελληνικές εταιρείες εμφανίζουν ήδη προβάδισμα ωριμότητας, έχοντας δοκιμαστεί στην άσκηση «Αίσιος Οιωνός ’25».

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ALTUS-LSA, με επιχειρησιακά UAV και UCAV και παρουσία σε διεθνείς οργανισμούς, η Velos Rotors, με το ηλεκτρικό ελικόπτερο Velos V3, καθώς και η Delian Alliance Industries, με λύσεις επιτήρησης και anti-drone βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στον χώρο των πολυμέσων μη επανδρωμένων συστημάτων δραστηριοποιείται η SAS Technology, ενώ παρουσία στις δοκιμές διεκδικούν επίσης η Ucandrone, η SOTIRIA Technology στον υποθαλάσσιο τομέα και η NYX Production με συστήματα loitering munitions.

Ιδιαίτερη βαρύτητα διατηρεί και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), η οποία έχει παρουσιάσει συστήματα όπως ο «Κένταυρος», ο «Αρχύτας» και ο «Υπερίων», ενισχύοντας την εγχώρια αμυντική αυτάρκεια.

Το διακύβευμα των δοκιμών

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι ποιοι θα συμμετάσχουν, αλλά ποιοι θα αποδείξουν πραγματική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι δοκιμές του 2026 αναμένεται να λειτουργήσουν ως μηχανισμός επιλογής, ξεχωρίζοντας τις λύσεις που μπορούν να περάσουν από το στάδιο του πρωτοτύπου σε ένταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο καμπής, εφόσον οι δοκιμές οδηγήσουν σε συμβάσεις, κλιμάκωση παραγωγής και εξαγωγικές προοπτικές.

