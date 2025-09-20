Σε 48ωρη αναστολή διάθεσης προϊόντων τη Δευτέρα και την Τρίτη προχωρούν τα μέλη του Παγκυπρίου Συνδέσμου Λατομείων, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τα λατομεία Ξυλοφάγου και Ανδρολύκου, τα οποία βρίσκονται σε απεργία, προειδοποιώντας παράλληλα για δραστικότερα μέτρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη σε έκτακτη γενική συνέλευση την Παρασκευή. Ο Σύνδεσμος τόνισε ότι, παρότι η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων έχει τοποθετηθεί θετικά στα αιτήματα των λατομείων, οι διαδικασίες έχουν παγώσει λόγω της γραφειοκρατίας των Βρετανικών Βάσεων.

Ο Σύνδεσμος ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων αρχών, προειδοποιώντας για «σοβαρές επιπτώσεις στην οικοδομική δραστηριότητα, κίνδυνο μαζικής ανεργίας και συνολική υπονόμευση της οικονομίας».

Τα Λατομεία Ξυλοφάγου ζητούν μία από τρεις λύσεις:

άμεση έγκριση της επέκτασης βάσει αίτησης του 2018,

άδεια για προκαταρκτικές εργασίες στη νέα αιτούμενη Λατομική Ζώνη,

ή παραχώρηση νέας κατάλληλης περιοχής κοντά στη ζώνη βολής ως προσωρινή λύση.

Ο Σύνδεσμος υπογράμμισε ότι η κρίση των λατομείων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της γραφειοκρατίας που πλήττει τον κλάδο, επισημαίνοντας πως «η περαιτέρω αναμονή δεν αποτελεί επιλογή». Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, προειδοποίησε, θα ακολουθήσουν δραστικότερα και παρατεταμένα μέτρα.

ΚΥΠΕ