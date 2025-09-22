Πέραν των 112.000 πολιτών έχουν ήδη κατεβάσει και χρησιμοποιούν την εφαρμογή Ψηφιακός Πολίτης, με την έκδοση περισσότερων από 80.000 Κάρτες Φιλάθλου να σηματοδοτεί μία νέα εποχή στον τρόπο με τον οποίο ο φίλαθλος κόσμος της Κύπρου αλληλεπιδρά με τις αθλητικές αρχές. Η ένταξη της Κάρτας Φιλάθλου στην εφαρμογή αποτέλεσε καταλύτη για τη ραγδαία αύξηση των χρηστών τον τελευταίο ενάμιση μήνα, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση για εύκολες, άμεσες και ψηφιακές λύσεις.

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η εφαρμογή θα προσφέρει και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για αθλητικούς αγώνες που διεξάγονται στην Κύπρο και για τους οποίους απαιτείται κάρτα φιλάθλου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να διατηρούν τόσο την κάρτα όσο και τα εισιτήρια τους σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Ψηφιακός Πολίτης αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών, που εφαρμόζει η Κυβέρνηση μέσω του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Μέσα από μία σειρά εργαλείων και υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά, οι πολίτες μπορούν πλέον να ολοκληρώνουν διαδικασίες χωρίς φυσική παρουσία και ταλαιπωρία, σε ελάχιστο χρόνο.

Παράλληλα, ο Ψηφιακός Βοηθός, η πρώτη λύση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης που τέθηκε σε εφαρμογή στο κυπριακό δημόσιο, έχει ήδη απαντήσει σε πάνω από 163.000 ερωτήματα μέσα σε μόλις 8 μήνες λειτουργίας, ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται καθημερινά, με περισσότερες από 700 ερωτήσεις την ημέρα. Μάλιστα, κατά το τελευταίο τρίμηνο οπόταν και προστέθηκαν τα Φορολογικά Θέματα, η συγκεκριμένη θεματική καταγράφει διπλάσιο σχεδόν αριθμό ερωτήσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάιο έχει ενεργοποιηθεί και η διαλειτουργικότητα του Ψηφιακού Πολίτη με την αντίστοιχη ελληνική εφαρμογή Gov Gr Wallet, η οποία επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση εγγράφων σε Κύπρο και Ελλάδα.

Η προσπάθεια για ψηφιοποίηση του κράτους δεν σταματά εδώ. Μέχρι το τέλος του 2025, σχεδιάζεται η ψηφιοποίηση περισσότερων από 70 δημόσιων υπηρεσιών, με στόχο την πλήρη ψηφιακή μετάβαση της επαφής πολίτη – κράτους. Ήδη, 40 νέες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε λειτουργία το 2025, ενώ άλλες 30 βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν 40 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως:

◗ ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και η αίτηση για φοιτητική χορηγία

◗ αιτήσεις για απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών,

◗ αιτήσεις για έκδοση και ανανέωση ταυτότητας και διαβατηρίου, για ενήλικες και παιδιά, προσφυγικής ταυτότητας κ.α.

◗ Εξίσου σημαντική και η ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας αποζημιώσεων από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, που έχει επιτρέψει μέχρι σήμερα την καταβολή αποζημιώσεων σε πέραν των 4.500 δικαιούχων.

Άλλες 30 και πλέον ψηφιακές υπηρεσίες βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης μέχρι τα τέλη του χρόνου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

◗ ηλεκτρονικές αιτήσεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων (όπως Γονική Άδεια, Σύνταξη Ανικανότητας, Επίδομα Πατρότητας, Επίδομα Ορφάνιας, Σύνταξη Χηρείας κ.α.)

◗ Αιτήσεις Παρόχου και Δικαιούχου για Σχέδιο επιδότησης διδάκτρων παιδιών ηλικίας άνω των 4 ετών και μέχρι του ορίου της ηλικίας της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης

◗ Δυνατότητα διευθέτησης:

α) ηλεκτρονικών ραντεβού για εξυπηρέτηση σε ΚΕΠ-ΚΕΠΟ, και

β) τηλεδιάσκεψης για παροχή 7 υπηρεσιών από ΚΕΠ/ΚΕΠΟ, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να μεταβεί προσωπικά στα ΚΕΠ.

Για την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες απαιτείται ταυτοποιημένος λογαριασμός στο CY Login, με περισσότερους από 476.000 πολίτες να έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία. Η ψηφιακή ταυτοποίηση αποτελεί τη «γέφυρα» για την είσοδο σε όλα τα κρατικά συστήματα με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Το όφελος αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην ανταπόκριση των πολιτών: Η κεντρική κυβερνητική πύλη gov.cy, καταγράφει πάνω από 500.000 επισκέψεις τον μήνα, αριθμό που μαζί με τις επισκέψεις στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες Υπουργείων και Υφυπουργείων ξεπερνά τις 900.000. Μέσω της πύλης, οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση για τις δραστηριότητες και το έργο της Κυβέρνησης, βρίσκουν μαζεμένες σε ένα κεντρικό σημείο όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ μπορούν να κατευθυνθούν στις κρατικές ιστοσελίδες, οι οποίες ανασχεδιάζονται σταδιακά με σύγχρονα πρότυπα.