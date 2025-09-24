Ένστολα και ένοπλα περίπολα της ΜΜΑΔ έκαναν τις τελευταίες ημέρες την εμφάνισή τους στην παλαιά Λευκωσία και κυρίως στις οδούς Λήδρας – Ονασαγόρου και την περιοχή Φανερωμένης, ενώ σύντομα θα σταθμεύουν στην Πλατεία Ελευθερίας και μοτοσικλετιστές της ομάδας «Ζήτα».

Τα αυξημένα μέτρα ασφάλειας στην παλιά Λευκωσία εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμιση της περιοχής, μετά την απόφαση για έλευση ελληνικών Πανεπιστημίων και προσέλκυση φοιτητών.

Ως γνωστόν ήταν παλαιότερη δέσμευση του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριου Χαρτσιώτη, για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στην περιοχή της παλιάς Λευκωσίας, ώστε το κοινό, καταστηματάρχες και κάτοικοι, να νοιώθουν πιο ασφαλείς.

Παράλληλα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας με την έλευση δυο Ελληνικών Πανεπιστημίων, τη δημιουργία φοιτητικών εστιών και την προσέλευση κόσμου στο κέντρο.

Είναι γι’ αυτό που σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και το Δήμο Λευκωσίας, άρχισαν κοινές εκστρατείες ελέγχου καταστημάτων και υποστατικών τόσο για να διαπιστωθεί κατά πόσον λειτουργούν παράνομα, ή αν χρησιμοποιούνται για την διαμονή παράνομων αλλοδαπών.

Όπως έχει διαπιστωθεί, πολλά υποστατικά στην παλιά Λευκωσία άλλαξαν χρήση και από εμπορικά καταστήματα μετατράπηκαν σε χώρους διαμονής χωρίς άδειες και δίχως να υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι με τους κινδύνους να ελλοχεύουν.

Επίσης πολλά υποστατικά καταλήφθηκαν από αλλοδαπούς, ενώ δεν υπήρχαν οι απαραίτητοι έλεγχοι για τις άδειες λειτουργίας και της τήρησης των κανόνων υγιεινής.

Από φέτος και με πρωτοβουλία του υπουργού Δικαιοσύνης άρχισαν εκστρατείες ελέγχου των χώρων αυτών, αν διαμένουν παράνομοι, αν έχουν άδεια λειτουργίας, ακόμη και κατά πόσον δηλώνουν τον ΦΠΑ, ενώ το κυριότερο αποφασίστηκε όπως κτυπηθεί η παρανομίας και το έγκλημα που διαπραττόταν στους δρόμους.

Προς το σκοπό αυτό αυξήθηκαν οι περιπολίες του αστυνομικού σταθμού Λήδρας, ενώ τώρα άρχισαν οι περιπολίες από μέλη της ΜΜΑΔ τα οποία είναι άρτια εκπαιδευμένα για να επεμβαίνουν σε σοβαρής μορφής επεισόδια.

Η έλευση και των μελών της μονάδασ μοτοσικλετιστών της Αστυνομίας στην Πλατεία Ελευθερίας θα αυξήσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών χωρίς να θυμίζει αστυνομοκρατούμενο χώρο, αφού η παρουσία θα είναι μεν εμφανής αλλά διακριτική και θα ανταποκρίνονται σε κάθε περιστατικό άμεσα αφού θα κινούνται με μηχανές μεγάλου κυβισμού.



Τα νέα μέτρα της Αστυνομίας αναμένεται ότι θα βοηθήσουν και στην προσέλκυση οικογενειών στην παλιά πόλη κάτι που επιθυμεί ο Δήμος και παράλληλα θα αυξήσουν την ασφάλεια ενόψει και της λειτουργίας των δύο παραρτημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.