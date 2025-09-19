Νέο γύρο διαβουλεύσεων αρχίζει ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Μάριος Χαρτσιώτης για τα δύο κρίσιμα νομοσχέδια με τις αλλαγές σε Νομική και Ελεγκτική Υπηρεσία. Μετά τις αντιδράσεις που προέκυψαν κατά τις πρώτες συζητήσεις των δύο κρίσιμων νομοσχεδίων κυρίως από τους ίδιους τους επηρεαζόμενους αξιωματούχους, αλλά και βουλευτές, ο κ. Χαρτσιώτης θα πραγματοποιήσει άμεσα επαφές με τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, ώστε να γνωρίζει τις απόψεις τους αναφορικά με τις αλλαγές που επιχειρεί να επιφέρει η κυβέρνηση και πως μπορούν αυτές να γίνουν αποδεκτές.

Τόσο σχετικά με την αφαίρεση του διττού ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα, όσο και με την εγκαθίδρυση Ελεγκτικού Συμβουλίου στην Ελεγκτική Υπηρεσία, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα (για το πρώτο) και του Γενικού Ελεγκτή (για το δεύτερο). Αντιδράσεις υπάρχουν εκ μέρους των βουλευτών γι’ αυτό θα γίνει προσπάθεια να γίνουν κάποιες αλλαγές επί των νομοσχεδίων ώστε να ψηφιστούν.

Όσον αφορά στις αλλαγές στη Νομική Υπηρεσία και την εισαγωγή του θεσμού του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου και του Βοηθού, ο νυν Γενικός Εισαγγελέας δεν συναινεί, προτάσσοντας αντισυνταγματικά ζητήματα. Στη Βουλή ακούστηκαν την περασμένη βδομάδα και φωνές για έλεγχο των αποφάσεων του Εισαγγελέα από δικαστή του Ανωτάτου και να μην προωθηθούν οι αλλαγές. Για το θέμα αυτό ετοιμάζεται νομοσχέδιο το οποίο θα προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για έλεγχο και ακολούθως να σταλεί στη Βουλή για συζήτηση μαζί με τα άλλα 38 νομοσχέδια.

Στο μεταξύ, χθες υπήρξε νέος γύρος αντιπαράθεσης του υπουργού Δικαιοσύνης με τον Γενικό Ελεγκτή. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Γενικός Ελεγκτής, είπε πως όταν μίλησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την οικονομική ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, «δεν χρειαστήκαμε παρά τρία λεπτά για να συνεννοηθούμε. Προσπάθησα και τώρα να μιλήσω με τον Πρόεδρο, προέκυψαν κάποια γεγονότα που δεν επέτρεψαν συνάντηση, αλλά αν μιλούσα απευθείας με τον Πρόεδρο πιστεύω αυτό το νομοσχέδιο δεν θα κατέληγε στην Επιτροπή Νομικών».

Σχετικά με τις προχθεσινές αναφορές του υπουργού Δικαιοσύνης ενώπιον της Βουλής, πως το Ελεγκτικό Συμβούλιο θα μπορούσε για παράδειγμα όπως τις δύο τελευταίες εκθέσεις με αξιωματούχους (Κάρογιαν και Δαμιανού) προτού βγουν, άνετα να εισηγηθεί ότι πιθανόν πριν την έκδοση αυτής της ενδιάμεσης έκθεσης, το λεκτικό που θα χρησιμοποιείτο θα ήταν ενδεχόμενα καλύτερο, ο κ. Παπακωνσταντίνου απάντησε: «Τι μας είπε δηλαδή; Θα κάνουμε αυτή την Επιτροπή ώστε να μην βγαίνουν αναφορές για αξιωματούχους; Αποφάσισε ο υπουργός από μόνος του ότι η έκθεση ήταν λανθασμένη επειδή αναφέρθηκε ο υφυπουργός Καινοτομίας; Με αυτή τη λογική θα προχωρήσουμε και με αυτή τη λογική θα δουλεύει αυτή η Επιτροπή, έτσι με το μάτι ότι δεν έπρεπε να αναφερθεί ο Υφυπουργός; Ήταν ατελέστατο το παράδειγμα».

Σε παρέμβασή του στο ίδιο ραδιόφωνο, ο Μάριος Χαρτσιώτης και χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης, εξήγησε ότι στην πρώτη διαβούλευση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, εισηγήθηκε την σύσταση πενταμελούς Ελεγκτικού Συμβουλίου αλλά διαφάνηκε πως το μοντέλο του ελέγχου ή του επιτηρητή, είναι αντισυνταγματικό. Με συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας, είπε, επιδιώχθηκε να βρεθεί η χρυσή τομή με δημιουργία ενός υποστηρικτικού οργάνου. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, παρατήρησε, θα απαρτίζεται από δύο λογιστές και ένα μέλος με νομική κατάρτιση, επειδή όπως εξήγησε, με βάση τις συμβάσεις που έχει η Ελεγκτική Υπηρεσία θα πρέπει να ερμηνεύεται κάθε σύμβαση, δίνοντας και τη νομική διάσταση πριν από την έκδοση ετήσιων ή ενδιάμεσων εκθέσεων. Η μόνη διαδικασία η οποία εξασφαλίζει μια δεύτερη συνδρομή, γνώμη και υποστήριξη του Γενικού Ελεγκτή, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι αυτό το Συμβούλιο.