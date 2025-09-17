Σφόδρα αντίθετος με την ίδρυση Ελεγκτικού Συμβουλίου είναι ο Γενικός Ελεγκτής ο οποίος το χαρακτήρισε ως Big Brother και ως τον καλύτερο τρόπο για να παραλύσει η Υπηρεσία.

Εμφανιζόμενος σήμερα (17/9) ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου τάχθηκε κατά της πρόνοιας των κυβερνητικών νομοσχεδίων για τη σύσταση τριμελούς Ελεγκτικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι πουθενά αλλού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα έχουμε, ανέφερε μια Υπηρεσία εντός της Ελεγκτικής, που δεν θα έχει άλλο έργο από του να τροφοδοτείται με υποθέσεις χωρίς άλλο έργο. Ο κ. Παπακωνσταντίνου τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης Συμβουλίου αλλά όπως αυτό λειτουργεί σε άλλες χώρες.

Επικρότησε επίσης την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας και τον καθορισμό οκταετούς θητείας. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή της συζήτησης ο Γενικός Ελεγκτής ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Μάριο Χαρτσιώτη όσον αφορά το αν το Ελεγκτικό Συμβούλιο θα ετοιμάζει εκθέσεις ή έκθεση απολογισμού κάθε χρόνο.

Ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι ακούοντας τον υπουργό θέλω να σχολιάσω ότι η παρουσίασή του και οι αναφορές του για το Ελεγκτικό Συμβούλιο είναι παραπλανητικές. Δεν γίνεται να επικαλείται την πρακτική άλλων χωρών ότι εφαρμόζουν το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Οι πρόνοιες του δεν έχουν καμία σχέση με το τι εφαρμόζεται αλλού. Άλλες χώρες έχουν το μονοπρόσωπο, ή το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Αυτό που παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει σχέση με Ελεγκτικό Συμβούλιο.

Αντί ν’ αποφασίζει ο Γενικός Ελεγκτής θα αποφασίζει το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Δεν έχει στον κόσμο έτσι σύστημα. Είναι καλά να εκσυγχρονιστούμε, αλλά να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τι αναφερόμαστε. Είναι εντελώς διαφορετικό θέμα από τον εκσυγχρονισμό της Νομικής Υπηρεσίας. Η Ελεγκτική στην αντίληψη των πολιτών είναι πολύ ψηλά και για να το αλλάξεις πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός αλλιώς θα χάσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Σε παρατήρηση του προέδρου της Επιτροπής ότι μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου η Ελεγκτική κατέστη ανάρμοστη, ανέφερε ότι η απόφαση δεν αφορούσε τη δουλειά της Ελεγκτικής `Υπηρεσίας αλλά τη συμπεριφορά του Γενικού Ελεγκτή.

Στη δική του τοποθέτηση ο υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης ανέφερε ότι για κανένα θεσμό δεν υπάρχει το απόλυτο και το αλάνθαστο. Δεν νοείται σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, θεσμός όπως του Γενικού Ελεγκτή να μην τυγχάνει συνδρομής στο έργο του από ένα σώμα, το οποίο θα συμβουλεύει και γενικότερα θα λειτουργεί υποστηρικτικά. Ούτε νοείται τα προσόντα ενός Γενικού Ελεγκτή εν έτει 2025 να είναι απλά «ικανό και κατάλληλο πρόσωπο», ως ήταν το 1960 και εξακολουθούν να είναι μέχρι σήμερα. Είναι νομίζω αντιληπτό ότι δεν υπάρχει θεσμός που μετά από 65 χρόνια θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν χρήζει εκσυγχρονισμού.

Το Ελεγκτικό Συμβούλιο δεν έχει αποφασιστικό ρόλο στις εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή, αλλά περιορίζεται στις συστάσεις προς τον Ελεγκτή και ενισχύει το ρόλο του. Δεν αγγίζουμε επ’ ουδενί τις εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή όπως ορίζονται από το Σύνταγμα, τόνισε ο κ. Χαρτσιώτης.

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη από την Επιτροπή Νομικών.