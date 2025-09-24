Ποινή φυλάκισης 14 ετών επέβαλε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε 19χρονη, η οποία κρίθηκε ένοχη για υπόθεση εισαγωγής μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης.

Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη στις 25 Ιουνίου 2025, κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Λάρνακας από το εξωτερικό. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών της, τελωνειακοί λειτουργοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 13 συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους οκτώ κιλών και 760 γραμμαρίων.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο.

Οι 13 συσκευασίες με κοκαΐνη, που εντοπίστηκαν στις αποσκευές της 19χρονης.