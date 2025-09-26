Σε 31 περιστατικά κλήθηκε να ανταποκριθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 18 αφορούσαν πυρκαγιές και τα 13 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στις 10:53 το πρωί στην κοινότητα Πραστειού Αυδήμου, σε δύσβατη και περιφραγμένη περιοχή πλησίον των ντεπόζιτων Υδατοπρομήθειας. Η φωτιά κατέκαψε πέντε δεκάρια άγριας βλάστησης, ελαιόδεντρα και χαρουπόδεντρα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα από σταθμούς πόλης και υπαίθρου Λεμεσού, δύο οχήματα των Βρετανικών Βάσεων, μία κινητή μονάδα πυρόσβεσης του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυδήμου, καθώς και πέντε εναέρια μέσα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν σε επιφυλακή στην περιοχή, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν αναζωπύρωση.