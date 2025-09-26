Στις 24/9/2025 μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Τελωνείων με μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων της Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες, σε τουριστικά καταστήματα στην περιοχή Αγίας Νάπας, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ειδών που παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (απομιμήσεις).

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τέσσερα υποστατικά στην Αγία Νάπα στα οποία εντοπίστηκαν γύρω στα 2,700 τεμάχια ειδών ένδυσης και αξεσουάρ (ρολόγια, γυαλιά, καπέλα, τσάντες, πορτοφόλια κλπ), τα οποία πωλούνταν στην αγορά προς παραπλάνηση των καταναλωτών ως αυθεντικά.

Τα πιο πάνω τεμάχια κατασχέθηκαν, αφού οι ιδιοκτήτες των υποστατικών έκαναν παραδοχή των αδικημάτων και τα εγκατέλειψαν για καταστροφή, ενώ έγινε αποδοχή πρότασης τους για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων.