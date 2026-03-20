Μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι απανωτές εγκληματικές ενέργειες σε βάρος μελών της ίδιας οικογένειας στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου μέσα σε λίγους μήνες. Το τελευταίο κτύπημα ήρθε τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν άγνωστος γάζωσε με πυροβόλο όπλο τα σπίτια δύο αδελφών στην Αγία Νάπα, την ώρα που βρίσκονταν πρόσωπα σε αυτά, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί οποιοσδήποτε.

Στόχος των εγκληματικών ενεργειών πιστεύεται από την Αστυνομία πως είναι επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Αγία Νάπα. Στις Αρχές έφτασαν, μάλιστα, συγκεκριμένες πληροφορίες για τον λόγο που ενδεχομένως ν’ αποτελεί στόχο ο επιχειρηματίας, όταν το περασμένο καλοκαίρι εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε πολυσύχναστο υποστατικό που διαθέτει. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο ίδιος δεν συνεργάζεται με την Αστυνομία, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την πορεία των ερευνών, που στρέφονται στον εντοπισμό στοιχείων για ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών, που εκτιμάται πως δεν είναι οι ηθικοί αυτουργοί. Οι έρευνες εστιάζονται και στις δραστηριότητες του εν λόγω επιχειρηματία, αφού φέρεται να έχει οικονομικές διαφορές με συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό το διάστημα ο επιχειρηματίας βρίσκεται στο εξωτερικό και αναμένεται να προσεγγιστεί ξανά για κατάθεση όταν επιστρέψει.

Η εγκληματική ενέργεια της Πέμπτης διαπράχθηκε στα σπίτια συγγενικών του προσώπων, που βρίσκονταν στον ίδιο δρόμο. Για ακόμα μια φορά η Αστυνομία, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, έδρασε κατόπιν πληροφοριών που ήρθαν ενώπιον της και όχι έπειτα από καταγγελία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι πυροβολισμοί ρίχθηκαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα στις οικίες 67χρονου και 60χρονου. Από τις εξετάσεις φαίνεται ότι στο πρώτο σπίτι ρίχθηκαν τρεις πυροβολισμοί και στο δεύτερο τέσσερις, με τη χρήση πυροβόλου όπλου. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στην τοιχοποιία των δύο οικιών. Μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου αναζητούν μαρτυρίες από περιοίκους, καθώς και από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι κινήσεις των δραστών.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Δεκέμβριο άγνωστοι έριξαν πυροβολισμούς στην οικία άλλου προσώπου, που σχετίζεται και πάλι με τον επιχειρηματία. Οι πυροβολισμοί ρίχθηκαν στις 4:30 τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2025, την ώρα που οι ιδιοκτήτες της οικίας βρίσκονταν εντός αυτής. Ωστόσο, ούτε τότε είχε γίνει καταγγελία στην Αστυνομία, που έλαβε πληροφορία για την εγκληματική ενέργεια δεκατρείς ώρες αργότερα. Όπως διαπιστώθηκε εναντίον της κατοικίας, που βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή, ρίχθηκαν τέσσερις πυροβολισμοί που προήλθαν από πυροβόλο αυτόματο όπλο.

Οι άλλες δύο εγκληματικές ενέργειες είχαν ως στόχο υποστατικό του ίδιου του επιχειρηματία, με τους δράστες και στις δύο περιπτώσεις να ενημερώνουν με προειδοποιητικά τηλεφωνήματα τόσο τηλεοπτικό κανάλι στη Λευκωσία, όσο και την Αστυνομία που είχε τεθεί σε συναγερμό. Στις 26 Ιουλίου 2025 στο υποστατικό του επιχειρηματία στην Αγία Νάπα εντοπίστηκε αμυντική χειροβομβίδα. Ο χώρος, που ήταν κατάμεστος από κόσμο, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, είχε εκκενωθεί. Στις 17 Αυγούστου, εξάλλου, άγνωστοι προειδοποίησαν και πάλι για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στον ίδιο χώρο, ο οποίος εκκενώθηκε και έγιναν έρευνες χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε.