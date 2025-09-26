Την 1η Οκτωβρίου θα συνεχισθεί η διαδικασία στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου για τους πέντε Ελληνοκύπριους που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα από τις 19 Ιουλίου. Οι πέντε αντιμετωπίζουν τις «κατηγορίες» της παραβίασης ιδιωτικής περιουσίας και της διατάραξης κοινής ησυχίας, ενώ δύο εξ αυτών κατηγορούνται επιπλέον για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα κατεχόμενα, ο «εισαγγελέας» ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να καλέσει πέντε μάρτυρες κατηγορίας, δίνοντας στη δημοσιότητα τα ονόματα των τεσσάρων: Χασάν Ιντζέ (πρώην πρόεδρος του τ/κ εμπορικού επιμελητηρίου), Μπουρτσίν Ντοβέτς, Τιμουτσίν Απαϊντίν («αστυνομικός») και Αχμέτ Νογιάν.

Κατά τη σημερινή διαδικασία δεν κατέθεσε μάρτυρας και η υπόθεση οδηγήθηκε σε νέα αναβολή.

ΚΥΠΕ