Ζήτημα αναξιοκρατίας, παραγνώρισης προσόντων και παρείσφρησης αλλότριων συμφερόντων εγείρεται με ένδικα μέσα που λήφθηκαν κατά της Δημοκρατίας σε σχέση με την είσοδο 20 προσώπων στο διπλωματικό σώμα.

Η προσβαλλόμενη διοικητική πράξη -για την οποία και ο λόγος- αφορά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για πλήρωση 20 μόνιμων θέσεων ακολούθων στο Υπουργείο Εξωτερικών και δη στις Εξωτερικές Υπηρεσίες (θέση πρώτου διορισμού).

Μετά από τις γραπτές εξετάσεις και τη διαδικασία των προφορικών συνεντεύξεων 42 υποψηφίων ανάμεσα σε 1.214 ενδιαφερόμενους, διαμορφώθηκε ο τελικός κατάλογος με τους 20 «εκλεκτούς» και περί τα τέλη του 2024 η πρόσληψή τους οριστικοποιήθηκε με την προβλεπόμενη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μόνο που η όλη διαδικασία αμφισβητείται εντόνως από μέρους υποψηφίων, ενώ το όλο θέμα θα έχει και δικαστική συνέχεια. Τουλάχιστον τρεις υποψήφιοι που αρχικά είχαν υψηλή βαθμολογία και βρέθηκαν εκτός 20άδας χωρίς προφανή εξήγηση, έχουν προσφύγει κατά της Δημοκρατίας (μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας) καταλογίζοντας πράματα και θάματα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Οι προαναφερθέντες τρεις που έλαβαν ένδικα μέσα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», έχουν υποβάλει αίτημα μέσω του δικηγόρου τους για συνεκδίκαση των υποθέσεών τους από το Δικαστήριο. Αίτημα, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί τον προσεχή Οκτώβριο. Μια εκ των υποθέσεων, μάλιστα, είχε οριστεί για οδηγίες στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ισχυρισμοί για εκτόξευση

Η ουσία στην προκειμένη, βέβαια, δεν είναι οι προδικαστικές εξελίξεις που φέρνουν την υπόθεση στο προσκήνιο, αλλά οι ισχυρισμοί των υποψήφιων που προσέφυγαν στο Διοικητικό Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωση της εν λόγω διοικητικής πράξης, δηλαδή, της πρόσληψης των 20 προσώπων.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», οι λόγοι ακύρωσης που εγείρονται έχουν να κάνουν με τις ανατροπές στη διαδικασία των προφορικών συνεντεύξεων που λήφθηκαν από τα στελέχη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως είναι γνωστό σε όσους έχουν ανάμειξη σε ζητήματα αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη στην κυβέρνηση και βάσει της νομοθεσίας, οι τελικές βαθμολογίες καθορίζονται από τις γραπτές εξετάσεις που προσμετρώνται σε ποσοστό 80% σε ό,τι αφορά την τελική αξιολόγηση. Αντιστοίχως, το ποσοστό της προφορικής εξέτασης (συνέντευξη) είναι 20%.

Το οξύμωρο έγκειται ακριβώς σ΄ αυτά τα ποσοστά. Είναι χαρακτηριστικό, ότι, σύμφωνα με τους προβληθέντες ισχυρισμούς, υποψήφιος που μετά βίας πέτυχε είσοδό του στην 40άδα βρέθηκε μετά τη συνέντευξη στην κορυφαία 20άδα. Με άλλα λόγια, διέπρεψε στο προφορικό που λαμβάνει μόνο το 20% στην τελική αξιολόγηση. Άλλοι υποψήφιοι που διακρίθηκαν στη γραπτή εξέταση, βάσει πάντα με τα ζητήματα που εγείρονται μέσω των προσφυγών, είχαν αντίθετη πορεία. Από την κορυφαία 20άδα βρέθηκαν εκτός παιχνιδιού κι ασφαλώς έχασαν τη θέση.

Καλή γνώση Ελληνικής

Οι προσφυγές, ωστόσο, εστιάζουν και σε άλλα ζητήματα. Σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», σε μια εξ αυτών τίθεται ζήτημα που αφορά τα προσόντα επιτυχόντων. Κάποιοι εκ των τελευταίων φέρονται, σύμφωνα πάντα με τις θέσεις προσφεύγοντα, να μην είχαν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτό της άριστης γνώστης της ελληνικής γλώσσας, όπως απαιτούσε το Σχέδιο Υπηρεσίας.

Πέραν τούτου, στη βάση προβεβλημένων ισχυρισμών, διορίστηκαν πρόσωπα, τα οποία δεν κατέχουν το πλεονέκτημα του σχεδίου υπηρεσίας. Δηλαδή, δεν έχουν πολύ καλή γνώση της Γαλλικής. Από τους 20 διορισθέντες οι 13 δεν φέρονται να κατέχουν το εν λόγω πλεονέκτημα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό το προσόν προνοείται από το σχέδιο υπηρεσίας.

Επιπλέον, γίνεται λόγος για διορισμό προσώπων με πολύ λιγότερα προσόντα από άλλους υποψηφίους που αποκλείστηκαν και λήφθηκαν υπόψιν προσόντα που δεν είχαν ακόμα αποκτηθεί και/ή αποκτήθηκαν μετά τη λήξη των αιτήσεων.

Ακόμη, προβάλλεται η θέση ότι η όλη διαδικασία αξιολόγησης έπασχε -ανάμεσα σ΄ άλλα- γιατί πιστοποιητικό μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, κακώς προσμετρήθηκε ως μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Νομικά σημεία

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», σε προσφυγή υποψηφίου εγείρεται σωρεία νομικών ζητημάτων. Περιλαμβάνονται θέσεις περί αδικαιολόγητης και υπέρμετρης βαρύτητας που δόθηκε στην προφορική συνέντευξη, αναιτιολόγητων αποφάσεων κατά την αξιολόγηση, αλλά και πάσχουσας σύνθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Να σημειωθεί ότι ήδη από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας έχει υποβληθεί ένσταση για τις προσφυγές, κάτι άλλωστε που ήταν αναμενόμενο.