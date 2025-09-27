Ακόμη μία εμπρηστική ενέργεια σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (27/9) στο Γυμνάσιο Επισκοπής, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Βάσεων, σε συνεργασία με την Αστυνομία, συνέβαλε στην αποτροπή σοβαρότερων ζημιών.

Ωστόσο, το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Σύμφωνα με ανάρτηση κατοίκου της Επισκοπής, το Γυμνάσιο έχει γίνει στόχος εμπρηστικών ενεργειών τέσσερις φορές από την αρχή της σχολικής χρονιάς, δηλαδή μέσα σε διάστημα μόλις τριών εβδομάδων. Όπως σημειώνεται, οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις δείχνουν ότι πρόκειται για συστηματική απειλή και όχι για τυχαία περιστατικά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και του ίδιου του σχολικού χώρου.

Αυτούσια η ανάρτηση