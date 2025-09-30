Με τραγέλαφο μοιάζει η υπόθεση του 61χρονου Θ.Κ. από την Ελλάδα που τελεί υπό σύλληψη για την υπόθεση με τα 102 κιλά ναρκωτικών ουσιών. Στα τέλη της περασμένης δεκαετίας είχε τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης 14 χρόνων για διακίνηση 64 κιλών κάνναβης από τη Θεσσαλονίκη στο λιμάνι Λεμεσού.

Το περασμένο Σάββατο -τέσσερα έτη μετά την επιβολή της βαριάς ποινής – βρέθηκε πάλι να διακινεί με πανομοιότυπο τρόπο τεράστια ποσότητα ναρκωτικών από την ελληνική πόλη στη Λεμεσό. Αυτή τη φορά παρουσιάζεται ως το πρόσωπο-κλειδί πίσω από τη μεταφορά 97 κιλών κάνναβης και 5 κιλών κοκαΐνης.

Το ζήτημα που εγείρεται έχει να κάνει με το γεγονός ότι το εν λόγω πρόσωπο κατάφερε να βρεθεί ελεύθερο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την καταδίκη του. Ο Θ.Κ. είχε συλληφθεί το 2018 από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) για εισαγωγή 64 κιλών κάνναβης στην Κύπρο κι ενώ ήταν 54 ετών. Έναν χρόνο μετά του επιβλήθηκε πολυετής ποινή φυλάκιση, τέσσερα χρόνια αργότερα έμεινε ελεύθερος και μετά από μια διετία είχε ρόλο για την εισαγωγή πάλι μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην Κύπρο.

Τα γεγονότα

Το ιστορικό της υπόθεσης είναι ενδεικτικό του τραγέλαφου που βιώνουμε. Αρχίζοντας από την υπόθεση της περασμένης δεκαετίας, να σημειώσουμε ότι τα ναρκωτικά (64 κιλά κάνναβης) είχαν εντοπιστεί μέσα σε παιχνίδια κερματοδέκτη τύπου «γερανός» που βρίσκονταν σε αποθήκη στη βιομηχανική περιοχή Λινόπετρας, μετά από έφοδο της ΥΚΑΝ στις 30 Οκτωβρίου του 2018.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού του επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 ετών τον Ιούλιο του 2019, η οποία άρχισε να υπολογίζεται από το φθινόπωρο του 2018 οπότε και τέθηκε υπό σύλληψη.

Μεταγωγή κι εξαγορά

Δυο πηγές πληροφόρησης του «Φ» μάς ανέφεραν ότι τον Οκτώβριο του 2021 έγινε μεταγωγή του 61χρονου –πλέον– Θ.Κ. από τις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας, σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Ελλάδας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στην εφημερίδα μας «τον Οκτώβριο του 2023 εξαγόρασε την ποινή του στην Ελλάδα και απολύθηκε από το σωφρονιστικό ίδρυμα όπου κρατείτο».

Κάπως έτσι, φαίνεται να άνοιξε ο δρόμος για να ασχοληθεί πάλι με διακίνηση ναρκωτικών. Θυμίζουμε πως το περασμένο Σάββατο συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ για εισαγωγή 97 κιλών κάνναβης και πέντε κιλών κοκαΐνης. Η σύλληψη προέκυψε μετά από τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών από τη Λεμεσό (όπου εισήχθησαν πάλι ακτοπλοϊκώς μέσω Θεσσαλονίκης) στην Πάφο. Τα ναρκωτικά βρίσκονταν σε εμπορευματοκιβώτιο και ήταν κρυμμένα μέσα σε τρία φουσκωτά παιχνίδια. Ο 61χρονος, μετά τη σύλληψή του, προφορικά παραδέχθηκε την κατοχή των ναρκωτικών.



Στην Κύπρο

Πάντως, ο 61χρονος αν παρέμενε στις Κεντρικές Φυλακές, βάσει νομοθεσίας θα είχε δικαίωμα να αιτηθεί την με όρους (και περιορισμούς) αποφυλάκισή του εφόσον εξέτιε το ήμισυ της ποινής του. Δηλαδή, θα προσμετρούσε ο χρόνος από το 2018. Αυτό σημαίνει ότι θα είχε δικαίωμα για υποβολή αιτήματος στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης Επ’ Αδεία το φθινόπωρο του 2025. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την ενημέρωση που λάβαμε, ο 61χρονος μετά τη μεταγωγή του στην Ελλάδα, έμεινε ελεύθερος πριν από δυο χρόνια.

Σουλιώτης: «Είναι σύνηθες να αποφυλακίζονται στο 1/3 της ποινής»

• Προϋπόθεση να εγκρίνουν αίτημα για μεταγωγή οι ελλαδικές Αρχές

Ο «Φ» προσπαθώντας να λάβει απαντήσεις για τον 61χρονο και την πρόωρη αποφυλάκισή του στην Ελλάδα, επικοινώνησε με πρόσωπα από την Ελλάδα για να λάβει απαντήσεις αρμοδίως. Είμαστε σε αναμονή απαντήσεων.

Εξάλλου, ο δημοσιογράφος, Γιάννης Σουλιώτης, που εδώ και χρόνια ασχολείται με το αστυνομικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα («Καθημερινή») μας ανέφερε με κάθε επιφύλαξη ως προς την παρούσα περίπτωση πως τελευταίως «είναι σύνηθες να αποφυλακίζονται αφού πρώτα εκτίσουν το 1/3 της ποινής» πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα.

Άλλο πρόσωπο που είναι σε θέση να γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις για το ανακριτικό σύστημα της Ελλάδας και τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων, σχολίασε στον «Φ» πως άτομα που δίδουν πληροφορίες για υποθέσεις με ποσότητες ναρκωτικών μεγαλύτερες από αυτές που αφορούν τα ίδια, τότε εκτίουν μικρότερες ποινές.

Ο «Φ» επικοινώνησε και με την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου. Σύμφωνα με την πληροφόρησή μας η μεταγωγή του 61χρονου έγινε τον Οκτώβριο του 2021, περίοδο που χειριζόταν το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου (2/7/2021 – 28/2/2023). Η κ. Δράκου δεν θυμόταν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπέδειξε, ωστόσο, ότι από τη στιγμή που όταν το αίτημα ενός Ελλαδίτη κρατούμενου των Κεντρικών Φυλακών για μεταγωγή του στην πατρίδα του εγκριθεί από τις ελλαδικές Αρχές, τότε ο αρμόδιος υπουργός της Κύπρου δεν έχει περιθώρια να αρνηθεί.

Η εφημερίδα μας προσπάθησε να επικοινωνήσει και με την κ. Έμιλυ Γιολίτη που διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης το προηγούμενο χρονικό διάστημα (29/6/2020 – 17/6/2021). Η κλήση μας δεν απαντήθηκε.

Σημειώνεται πως επί θητείας της κ. Γιολίτη είχε τεθεί θέμα μεταφοράς Ελλαδικών κρατουμένων από τις Κεντρικές Φυλακές σε σωφρονιστικά ιδρύματα της Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό δημοσίευμα στον «Φ», ημερομηνίας 5/9/2020, υπό τον τίτλο «Σε απόγνωση 20 Ελλαδίτες κατάδικοι των φυλακών». Στο ρεπορτάζ σημειώνονταν τα ακόλουθα: «Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 20 αιτήσεις Ελλήνων υπηκόων που εκτίουν ποινές στις φυλακές για να μεταφερθούν στη χώρα τους. Από αυτές, οι εννιά έχουν απορριφθεί και οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν εκ νέου αίτημα για επανεξέταση, οι 11 μελετούνται και μόνο δύο έχουν γίνει αποδεκτές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας από Ελλαδίτες κατάδικους, υπάρχει ζευγάρι Ελλήνων που κρατείται στις φυλακές της Κύπρου μετά από καταδίκη για υπόθεση ναρκωτικών, έχουν υποβάλει αίτημα για να μεταφερθούν στην Ελλάδα, το οποίο όμως απορρίφθηκε».

Στο ίδιο δημοσίευμα επεξηγείτο πως «μαζικά έχουν αποστείλει αιτήσεις (σημ. στις ελλαδικές Αρχές) για να μεταφερθούν σε ελληνικές φυλακές χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς να τους δίνεται κάποια δικαιολογία γιατί τους απορρίπτουν».