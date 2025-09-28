Στα κρατητήρια για περίοδο οκτώ ημερών οδηγήθηκαν την Κυριακή (28/9) οι τρεις ύποπτοι που συνελήφθησαν σε σχέση με την τεράστια ποσότητα ναρκωτικών, η οποία εντοπίστηκε σε εμπορευματοκιβώτιο που έφτασε από τη Θεσσαλονίκη και ήταν κρυμμένα μέσα σε τρία φουσκωτά παιχνίδια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν αρχικά τέσσερα πρόσωπα, ενώ αργά το βράδυ του Σαββάτου συνελήφθη και ένας 30χρονος από την Πάφο. Οι δύο οδηγοί του φορτηγού, ηλικίας 49 και 22 ετών, από τη Βουλγαρία, οι οποίοι μετέφεραν το επίμαχο φορτίο από τη Λεμεσό στην Πάφο, αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία εναντίον τους.

Ο 61χρονος, ο 47χρονος και ο 30χρονος οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με τους εξεταστές της ΥΚΑΝ να αιτούνται την κράτησή τους για περίοδο 8 ημερών. Οι δικηγόροι των δύο πρώτων δεν έφεραν ένσταση, και το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα, διατάσσοντας την κράτησή τους.

Όπως ακούστηκε στο Δικαστήριο, το εν λόγω φορτίο, αφότου αφίχθηκε στο λιμάνι Λεμεσού, τέθηκε υπό συνεχή παρακολούθηση.

Στις 27 Αυγούστου, η ΥΚΑΝ έλαβε πληροφορία ότι ο πρώτος ύποπτος από την Ελλάδα —ο οποίος είχε συλληφθεί και το 2018 από την ΥΚΑΝ για υπόθεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, αποφυλακίστηκε και ξεκίνησε ξανά να δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία ναρκωτικών στην Κύπρο. Σύμφωνα με την ίδια πληροφορία, ο ύποπτος είχε αφιχθεί στην Κύπρο και αφού παρέλαβε χρήματα από Κύπριους συνεργάτες του, στη συνέχεια αναχώρησε ξανά για την Ελλάδα.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, νέα πληροφορία που έλαβε η ΥΚΑΝ ανέφερε ότι τα ναρκωτικά εισάγονται από τον πρώτο ύποπτο στην Κύπρο, κρυμμένα μέσα σε φουσκωτά παιχνίδια μεγάλου μεγέθους και βάρους, ώστε να καθίσταται δύσκολος ο έλεγχός τους. Για να ανοίξουν τα φουσκωτά απαιτούνται πέραν των 10 τετραγωνικών μέτρων και ειδικός εξοπλισμός (κομπρεσέρ) για το φούσκωμά τους.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, λήφθηκε και πάλι νέα πληροφορία σύμφωνα με την οποία τα ναρκωτικά είχαν ήδη φορτωθεί από την Ελλάδα και αναμενόταν να φτάσουν εντός ημερών στο λιμάνι Λεμεσού. Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, ο πρώτος ύποπτος θα ερχόταν στην Κύπρο το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου, όπου θα τον παραλάμβανε ο τρίτος ύποπτος, Ελληνοκύπριος από την Πάφο.

Από την ημέρα άφιξης του φορτίου μέχρι και την παραλαβή του, τα μέλη της ΥΚΑΝ έγιναν η σκιά του 30χρονου Ελληνοκύπριου, ο οποίος εντοπίστηκε –μαζί με τους υπόλοιπους υπόπτους– να μετακινείται επανειλημμένα από την Πάφο στη Λεμεσό, επισκεπτόμενοι ναυτιλιακή εταιρεία αλλά και άλλους χώρους.

Το επίδικο φορτίο κατέληξε το πρωί του Σαββάτου στην Πάφο, και συγκεκριμένα έξω από την οικία του 2ου υπόπτου, όπου διέμενε και ο ίδιος. Μόλις εκφορτώθηκε το δεύτερο φουσκωτό από το φορτηγό στο ρυμουλκό, έγινε έφοδος από μέλη της ΥΚΑΝ, όπου εντοπίστηκαν ο πρώτος και ο δεύτερος ύποπτος, καθώς και οι δύο οδηγοί — όλοι συνελήφθησαν.

Να σημειωθεί ότι ο 61χρονος, μετά τη σύλληψή του, προφορικά παραδέχθηκε την κατοχή των ναρκωτικών, ενώ ο δεύτερος ύποπτος δεν απάντησε σε καμία ερώτηση, λέγοντας ότι θα προβεί σε κατάθεση σε μεταγενέστερο στάδιο. Ο τρίτος δεν ανακρίθηκε γραπτώς.

Οι έρευνες της ΥΚΑΝ Λεμεσού βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο, με τις Αρχές να αναζητούν κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς και πιθανούς συνεργάτες των υπόπτων. Οι εξετάσεις αναμένεται να επεκταθούν σε τρεις επαρχίες της Κύπρου, ενώ θα ζητηθεί και η συνδρομή των ελληνικών Αρχών μέσω της Interpol, καθώς τα ναρκωτικά αφίχθηκαν από τη Θεσσαλονίκη.