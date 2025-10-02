Θα γίνει νέο Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου και νέο Ζ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που έλαβα από την Κυβέρνηση και όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του, με τους οποίους ήρθα άμεσα σε επαφή, έπειτα από την αναστολή της πολεοδομικής έγκρισης που αφορά στην υλοποίηση του έργου.

Αυτό αναφέρει με παρέμβαση του ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, βουλευτής Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης. Παρά τις προσωρινές καθυστερήσεις και τις αντιξοότητες που έχουν προκύψει, με διαβεβαίωσαν πως η δημιουργία των δύο νέων σχολικών μονάδων στην Πάφο θα προχωρήσει κανονικά, επεσήμανε. Ενισχυτική της θέσης αυτής, άλλωστε, είναι και η προσωπική διαβεβαίωση του ιδίου του Προέδρου Χριστοδουλίδη κατά την πρόσφατη πανεπαρχιακή συγκέντρωση της Πάφου που έκανε λόγο για την κατασκευή των συγκεκριμένων εκπαιδευτηρίων.

Θα συνεχίσω να παρακολουθώ από κοντά το θέμα και να παρεμβαίνω όπου χρειαστεί, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου που δικαιούνται τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μας, κατέληξε ο κ. Σαββίδης.