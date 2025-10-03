Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο σεμινάριο της 12ης θητείας της Κυπριακής Παιδοβουλής, που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, στα Αναπαυτήρια της ΠΕΟ στο Πελένδρι. Το σεμινάριο διοργάνωσε η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) με τη στήριξη του Συμβουλίου «ΦΩΝΗ».

Η τελετή έναρξης περιλάμβανε χαιρετισμούς από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Δέσπω Λιβανίου-Μιχαηλίδου, την κα Νινέττα Καζαντζή, Πρόεδρο της ΠΣΕΠΕΠ, την κα Κλέα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα, Πρόεδρο του Συμβουλίου «ΦΩΝΗ», τον κ. Bruce Adamson, Αντιπρόεδρο του Eurochild, την Πρόεδρο της Κυπριακής Παιδοβουλής, κα Κυριακή Σοφοκλέους, καθώς και τον εκπρόσωπο της Παιδοβουλής στο Eurochild Children’s Council, κ. Γεώργιο Εφραίμ Χριστοφή.

Η πρόεδρος της ΠΣΕΠΕΠ τόνισε στον χαιρετισμό της την άριστη συνεργασία της ΠΣΕΠΕΠ με το Συμβούλιο «ΦΩΝΗ» και ευχαρίστησε το Συμβούλιο για τη στήριξη και την ουσιαστική συμβολή του στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου. Παράλληλα, εστίασε στη σημασία που το ίδιο το δίκτυο Eurochild αποδίδει στη συμμετοχή των παιδιών και ευχαρίστησε τον κ. Adamson για την παρουσία του.

Στον χαιρετισμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, έγινε αναφορά στη δύναμη που έχουν τα ίδια τα παιδιά, ώστε να συμβάλουν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και στην παροχή στήριξης σε άλλα ευάλωτα παιδιά που παραμένουν στην αφάνεια, φορτωμένα με ντροπή και φόβο, τονίζοντας ότι τα παιδιά έχουν φωνή που είναι η δύναμή τους.

Στην εκδήλωση, οι Παιδοβουλευτές ανακηρύχθηκαν Πρεσβευτές της «ΦΩΝΗΣ», αναλαμβάνοντας τον σημαντικό ρόλο να μεταφέρουν στους συνομήλικούς τους τα μηνύματα πρόληψης και προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση. Η διάκριση αυτή τους δίνει την ευκαιρία να γίνουν φορείς ενημέρωσης και δράσης, προωθώντας τη μηδενική ανοχή στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανήλικων.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου «ΦΩΝΗ» επισήμανε: «Η σημερινή ανακήρυξη των Παιδοβουλευτών ως Πρεσβευτών της ‘ΦΩΝΗΣ’ δεν είναι μόνο ένας τίτλος, αλλά είναι παράλληλα ευθύνη και δύναμη, για να μεταφερθεί το μήνυμά μας εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη αξία – από παιδί σε παιδί».

Κατά τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια με τη μέθοδο World Café, όπου οι Παιδοβουλευτές συμμετείχαν σε συζητήσεις γύρω από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, τα προβλήματα στην αντιμετώπισή της, τους τρόπους πρόληψης και άμβλυνσης, καθώς και τον ρόλο των διάφορων φορέων στην Εθνική Στρατηγική. Τις συζητήσεις συντόνιζαν εκπρόσωποι από φορείς–μέλη του Συμβουλίου «ΦΩΝΗ», όπως η Αστυνομία Κύπρου, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ο ΣΠΑΒΟ, ο ΚΣΟΠ, η ΣΕΠΚΒΟ, η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του ΥΠΑΝ και η ΠΣΕΠΕΠ. Η συμμετοχή τους προσέφερε στα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια για να αναλάβουν ενεργό ρόλο ως Πρεσβευτές της «ΦΩΝΗΣ».

Το Συμβούλιο «ΦΩΝΗ» και η ΠΣΕΠΕΠ συγχαίρουν τους Παιδοβουλευτές για τη συμμετοχή τους και υπογραμμίζουν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων για την προστασία τους.