Το Συμβούλιο «ΦΩΝΗ» υλοποιεί μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και κινητοποίησης, με στόχο να αναδείξει την ανάγκη προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στον χώρο του αθλητισμού. Πρόκειται για έναν χώρο που μπορεί –και πρέπει– να λειτουργεί ως πηγή υγείας και ενδυνάμωσης, ωστόσο διεθνείς και ευρωπαϊκές εμπειρίες δείχνουν ότι όταν η σιωπή και η κατάχρηση εξουσίας κυριαρχούν, μπορεί να μετατραπεί σε χώρο κινδύνου.

Η εκστρατεία, βασισμένη στο υλικό της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας στον Αθλητισμό (EPAS) του Συμβουλίου της Ευρώπης και του προγράμματος «Start to Talk», καλεί τους ενήλικες να αναλάβουν τον ρόλο που τους αναλογεί: να σπάσουν τη σιωπή, να αναγνωρίσουν τα σημάδια και να παρεμβαίνουν προστατευτικά για κάθε παιδί.

Αντλώντας έμπνευση και από την εφαρμογή του προγράμματος «Start to Talk», η εκστρατεία τονίζει ότι η πρόληψη δεν είναι ευθύνη των παιδιών· είναι ευθύνη των ενηλίκων, των δομών και της αθλητικής κουλτούρας. Η έγκαιρη αναγνώριση της αποπλάνησης (grooming), η θέσπιση σαφών κανόνων ασφάλειας και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα παιδιά νιώθουν ότι μπορούν να μιλήσουν, αποτελούν βασικά στοιχεία της πρόληψης.

Παράγοντες κινδύνου που αναδεικνύονται

Η εκστρατεία φωτίζει συνθήκες που μπορεί να εκθέσουν τα παιδιά σε κίνδυνο, όπως:

ανισορροπίες δύναμης μεταξύ προπονητή και αθλητή,

αυταρχικές ή εξουσιαστικές συμπεριφορές,

συχνή σωματική επαφή χωρίς ξεκάθαρα όρια,

η κουλτούρα «ανοχής στον πόνο»,

κλειστοί χώροι όπως αποδυτήρια και ντους και

ο φόβος συγκάλυψης περιστατικών για προστασία της «εικόνας».

Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται η αλλαγή κουλτούρας, όπως υπογραμμίζεται στο έργο «Start to Talk»: η προστασία των παιδιών ξεκινά από την αποφασιστικότητα των ενηλίκων να παρατηρούν, να ακούν, να πιστεύουν τα παιδιά και να δρουν.

Για να μεγιστοποιηθεί η απήχηση και η κοινωνική επίδραση του μηνύματος, η εκστρατεία μας αναπτύσσεται μέσα από ένα πολυεπίπεδο πλάνο προβολής, το οποίο περιλαμβάνει:

τηλεοπτική προβολή,

στοχευμένο περιεχόμενο στα social media,

προβολή στο YouTube,

καμπάνια σε κυπριακά portals και

Google Performance Ads με στόχο τη μέγιστη ψηφιακή κάλυψη.

Μέσα από αυτό το ευρύ δίκτυο, η εκστρατεία φτάνει σε γονείς, αθλητές, προπονητές και στο ευρύ κοινό, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση και κινητοποιώντας τους πολίτες να δράσουν.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, υλοποιούνται συνεργασίες με σημαντικούς φορείς, μεταξύ των οποίων:

ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ),

η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού και το Hope for Children, υλοποιούνται εκπαιδευτικά εργαστήρια για εφήβους αθλητές, προωθώντας τη γνώση δικαιωμάτων, τα προσωπικά όρια και την ασφαλή συμμετοχή στον αθλητισμό.

Το Συμβούλιο «ΦΩΝΗ», ως ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός πρέπει να αποτελεί έναν χώρο ασφάλειας, εμπιστοσύνης και σεβασμού.