Το Συμβούλιο «ΦΩΝΗ», ως ο κρατικός φορέας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, βασίζεται στη συνεργασία, την εμπειρογνωμοσύνη και την τεχνογνωσία των μελών του, για την προώθηση ενός ισχυρού και αποτελεσματικού συστήματος προστασίας των παιδιών.

Ανάμεσα στους βασικούς φορείς-μέλη του Συμβουλίου, βρίσκονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίες διαδραματίζουν έναν από τους πιο ουσιαστικούς ρόλους στην πρακτική διαχείριση, την υποστήριξη και την προστασία των παιδιών που κινδυνεύουν. Ως αρμόδιες για την προστασία των παιδιών, οι ΥΚΕ ενεργούν άμεσα μόλις λάβουν πληροφορίες για κακοποίηση παιδιού.

Οι δράσεις και οι δεσμεύσεις των ΥΚΕ στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, είναι ευρείες και διαχρονικές, καλύπτοντας τόσο την άμεση προστασία των παιδιών όσο και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πολιτικών.

To 2016 οι ΥΚΕ ανέθεσαν στον διεθνή, ανθρωπιστικό και ανεξάρτητο Οργανισμό «Hope for Children» CRC Policy Center, μετά την παραχώρηση κρατικής ενίσχυσης, τη λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού στη βάση του πρότυπου Barnahus. Στο Σπίτι του Παιδιού, οι διαδικασίες που άλλοτε διεξάγονταν αποσπασματικά — κατάθεση, ιατρική εξέταση, ψυχολογική αξιολόγηση, κοινωνική υποστήριξη — πραγματοποιούνται πλέον από πολυθεματική ομάδα, μέσα σε ένα ασφαλές και φιλικό για το παιδί περιβάλλον. Έκτοτε, οι ΥΚΕ έχουν την εποπτεία, τη χρηματοδότηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας του κέντρου, ενώ λαμβάνουν μέρος στις συνεδρίες για τη διυπηρεσιακή και πολυθεματική διαχείριση των περιπτώσεων μαζί με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο μέσα στο 2024, 175 περιπτώσεις παιδιών παραπέμφθηκαν από τις ΥΚΕ στο Σπίτι του Παιδιού για διερεύνηση, αριθμός που αποτυπώνει τόσο την ανάγκη όσο και την αποτελεσματικότητα του μοντέλου.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας φέρουν την πρωταρχική αρμοδιότητα λήψης μέτρων προστασίας σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού. Βάσει σχετικής νομοθεσίας, κάθε παιδί που κρίνεται αναγκαίο να μετακινηθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον για σκοπούς προστασίας ή φροντίδας, τίθεται υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Πέραν της επιχειρησιακής τους δράσης, οι ΥΚΕ συμβάλλουν ενεργά και στη θεσμική ενίσχυση του πλαισίου προστασίας. Σε συνεργασία με την τέως Επίτροπο Νομοθεσίας, προχώρησαν στην τροποποίηση του Νόμου 91(I)/2014 για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της απεικόνισης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η τροποποίηση βρίσκεται ήδη στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πλαισίου.

Παράλληλα, οι ΥΚΕ εκπροσωπούνται με μόνιμο μέλος στην Επιτροπή Λανζαρότε (Επιτροπή των Μελών της Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση) του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενισχύοντας τη σύνδεση της χώρας μας με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις καλές πρακτικές στον τομέα της παιδικής προστασίας.

Στο Συμβούλιο «ΦΩΝΗ» πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει ασφάλεια, φροντίδα και σεβασμό. Μαζί με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ένα σύστημα που προστατεύει, στηρίζει και δίνει φωνή σε κάθε παιδί. Γιατί η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας.