Το Συμβούλιο «ΦΩΝΗ», σε συνεργασία με την Ακαδημία της Νομικής Υπηρεσίας και τον οργανισμό «Hope For Children» CRC Policy Center, διοργάνωσε σήμερα, 7 Νοεμβρίου 2025, εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο «Υποστήριξη Παιδιών-Θυμάτων Κακοποίησης στην Ποινική Διαδικασία», στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Η εκπαίδευση είχε ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών και αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση των πρακτικών υποστήριξης και προστασίας των παιδιών-θυμάτων κακοποίησης, με έμφαση στις φιλικές προς το παιδί μεθόδους διερεύνησης και τη διεπιστημονική συνεργασία.

Tην εκπαίδευση παρακολούθησαν πέραν των 50 επαγγελματιών, περιλαμβανομένων δημοσίων κατηγόρων, εισαγγελέων και δικηγόρων της Δημοκρατίας, μελών της ειδικής ανακριτικής ομάδας στο Αρχηγείο της Αστυνομίας και προσωπικού του Σπιτιού του Παιδιού.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο έντιμος Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, κος Σάββας Αγγελίδης, η κα Δέσποινα Κυπριανού, Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και Υπεύθυνη της Ακαδημίας Νομικής Υπηρεσίας, η κα Έλενα Κλεόπα, Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και Υπεύθυνη του Τομέα Ποινικού Δικαίου, η κα Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, Πρόεδρος του Συμβουλίου «ΦΩΝΗ» και η κα Άντρια Νεοκλέους, Εκτελεστική Διευθύντρια του «Hope For Children» CRC Policy Center.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκαν θεματικές που αφορούσαν τον ρόλο και το έργο του Συμβουλίου «ΦΩΝΗ», το μοντέλο Barnahus και το Σπίτι του Παιδιού στην Κύπρο, την προετοιμασία των παιδιών για το Δικαστήριο και τη μαρτυρία παιδιού στην ποινική διαδικασία, μέσα από τις εμπειρίες και τη συνεργασία επαγγελματιών της Νομικής Υπηρεσίας και του «Hope For Children».

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η συμμετοχή του διεθνώς αναγνωρισμένου Καθηγητή Raymond Bull, Ομότιμου Καθηγητή Δικαστικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λέστερ (Ηνωμένο Βασίλειο), ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Εξασφαλίζοντας την Καλύτερη Μαρτυρία: Πώς να επικοινωνούμε με τα παιδιά κατά τη διάρκεια διαδικασιών διερεύνησης», αναδεικνύοντας τις βέλτιστες πρακτικές για τη διερευνητική συνέντευξη παιδιών-θυμάτων, καθώς και τη σημασία της διεπιστημονικής και πολυθεματικής συνεργασίας για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού εντός της ποινικής διαδικασίας.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου «ΦΩΝΗ», κα Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, τόνισε ότι «το Συμβούλιο ‘‘ΦΩΝΗ’’, ως ο θεσμικός φορέας του κράτους που προάγει την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, εργάζεται διαχρονικά για την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης, για την ενδυνάμωση των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά και για την καλλιέργεια μιας κοινωνίας μηδενικής ανοχής απέναντι στη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων».

Το Συμβούλιο «ΦΩΝΗ» ευχαριστεί θερμά την Ακαδημία της Νομικής Υπηρεσίας και το «Hope For Children» CRC Policy Center για την εξαιρετική συνεργασία, καθώς και όλους τους επαγγελματίες που συμμετείχαν ενεργά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για τη διασφάλιση μιας παιδοκεντρικής και ανθρώπινης προσέγγισης της Δικαιοσύνης.