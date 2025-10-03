Στην δημοσιότητα έδωσε η Επιτροπή Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης τις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2020 έως 2024. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ίδια στοιχεία κατατέθηκαν και στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 3 Οκτωβρίου 2025. Το ταμείο, που βρίσκεται υπό την διαχείρηση της εκάστοτε συζύγου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, φαίνεται να αύξησε σημαντικά τα έσοδα του κατά τα έτη 2023-24 που στην διακυβέρνηση της χώρας βρίσκεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης και συνεπώς υπεύθυνη είναι η σύζυγος του, Φιλίππα Καρσερά. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η διαφορά στο ποσό που δαπανήθηκε από το ταμείο του «Φορέα» το 2024 για οικονομική στήριξη φοιτητών, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2024 ο «Φορέας» κατέγραψε συνολικά έσοδα 2,17 εκατ. ευρώ, παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του 2023, όταν τα έσοδα έφτασαν τα 2,26 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα συνολικά έξοδα, αυτά κυμάνθηκαν στα 1,60 εκατ. ευρώ το 2024, την ώρα που το 2023 ήταν γύρω στις 548.000 ευρώ. Από τα 1,60 εκατ. ευρώ του 2024, τα 1,59 εκατ. παραχωρήθηκαν ως οικονομική βοήθεια σε φοιτητές, ενώ άλλες περίπου 6.000 ευρώ αφορούσαν λειτουργικά έξοδα. Το πλεόνασμα για το έτος 2024 ήταν περίπου 573.000 ευρώ, ενώ το 2023 ήταν 1,72 εκατ. ευρώ. Η μεγάλη αύξηση στις εισφορές στα έτη διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι ευδιάκριτη στις οικονομικές καταστάσεις. Ενδεικτικά, τα έσοδα το 2020 ήταν στις 650.000 ευρώ, το 2021 στις 368.000 ευρώ και το 2022 στις 260.000 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα ποσά των εξόδων για οικονομική βοήθεια προς φοιτητές. Συγκεκριμένα, ενώ τα έσοδα ήταν σε παρόμοια επίπεδα, το 2024 ο «Φορέας» φαίνεται να έβγαλε από τα ταμεία του περίπου 1 εκατ. ευρώ περισσότερο σε σχέση με το 2023, αφού διέθεσε 1.597.210 εκατ. ευρώ το 2024, σε σύγκριση με τις 541.900 ευρώ το 2023. Η μεγάλη διαφορά φαίνεται και στο πλεόνασμα του κάθε έτους, με 573.132 εκατ. ευρώ το 2024 και 1.721.274 εκατ. ευρώ το 2023.

Εισφορές εσωτερικού και εξωτερικού

Στις Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά που εισέπραξε το ταμείο του «Φορέα» από εσωτερικό και εξωτερικό αντίστοιχα. Σε σχέση με τα έσοδα του 2024 από εισφορές, στην συντρηπτική πλειοψηφία τους προήλθαν από το εσωτερικό. Ειδικότερα, από τα 2,17εκ. ευρώ, περίπου το 1,8εκ. εισπράχθηκε από εθελοντές στην Κύπρο και οι υπόλοιπες σχεδόν 400 χιλιάδες από το εξωτερικό. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η μικρή αύξηση στο ποσό των εισφορών από το εξωτερικό σε σχέση με το 2023, όταν είχαν φτάσει τις 121 χιλιάδες ευρώ.

Παρά την ραγδαία αύξηση στους αριθμούς και στα ποσά που διατίθενται προς όφελος των φοιτητών, οι σκιές γύρω από το ταμείο του «Φορέα» παραμένουν, αφού οι εθελοντές που χαρίζουν τα χρήματα τους εξακολουθούν να μην αποκαλύπτονται. Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή είχε ψηφίσει νόμο που προέβλεπε τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των προσώπων, φυσικών και νομικών, που καταβάλλουν χορηγίες πέραν των €5.000 προς τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, με την ανάρτηση σχετικού καταλόγου στην ιστοσελίδα του. Ωστόσο το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε τον Νόμο ως αντισυνταγματικό, αφού αποφάνθηκε πως παραβιάζει θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και κατά επέκταση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.